RadioSavana e il video bufala del bar aperto perché di proprietà dei Benetton

Ricevere un video, pubblicarlo senza aver controllato la fonte e l’attendibilità. Fare ricostruzioni fantasiose e poi condividerlo. Dopodiché, quando si viene colti con le mani nella marmellata, cancellare il post e riprovare a solleticare la rabbia della gente. Questo è lo stile di comunicazione social di RadioSavana, noto profilo di destra (anche estrema) altrettanto noto per condividere – spesso e volentieri – bufale. L’ultima? Quella del bar Benetton aperto. Peccato che non si tratti di un bar di proprietà della famiglia Benetton e, soprattutto, le regole sull’apertura di bar e ristoranti sono note e in linea con la situazione epidemiologica in Italia.

Il video non è più disponibile su Twitter, dato che RadioSavana lo ha cancellato dopo le doppie evidenze che hanno svelato la bufala. Però qualche utente lo ha condiviso su Facebook, citando lo stesso testo utilizzato dai gestori della discussa pagina.

«Autogrill Arino (Padova), proprietà famiglia Benetton. Avete capito come funziona? Agli amici del governo Conte apertura 24/24 senza rispettare regole anti Covid. Invece per ristoranti, bar, palestre etc, chiusure, sanzioni e accanimento totale».

Bar Benetton aperto, la bufala di RadioSavana (e non solo)

Parlare senza sapere, gettare il sasso e poi nascondere la mano. E così la storia del bar Benetton aperto diventa una delle tante bufale diffuse da RadioSavana (profilo che condivideva assembramenti in Italia, ma erano immagini dall’estero, e attacca continuamente gli stranieri condividendo video e foto false e decontestualizzate). Perché diciamo che è una fake news. Un primo supporto ce lo danno i debunker di FactaNews: quello è sì il bar della stazione di servizio Arino Est (in Veneto, zona arancione), ma non è di proprietà di Autogrill. Si tratta, infatti, di uno dei locali della francese Lagardère Travel Retail, che fa parte della catena Ristop.

E sì, le aree di servizio sono aperte

Insomma, nessun bar Benetton aperto perché la famiglia Benetton ‘è amica di Conte’. Le normative sull’emergenza sanitaria, già da tempo, non implicano una chiusura al pubblico (cioè il solo asporto in zona arancione) per le attività poste nelle aree di servizio autostradali. Non è una novità, si sa da tempo.