Ma veramente avete scambiato quest’uomo per Chuck Norris?

Di fake news sui fatti di Capitol Hill ne sono state dette (e pubblicate) molte. Quella più curiosa riguarda un volto del cinema e della televisione, molto amato negli Stati Uniti e in Italia. Si tratta di Chuck Norris, attore famoso per la sua action-fiction ‘Walker Texas Ranger’ e per molti altri film cult. In moltissimi (anche se non se ne capisce il motivo, visto che le differenze sono evidenti) hanno condiviso l’immagine di uno dei manifestanti di Capitol Hill, pensando fosse la star americana. Ma, ovviamente, non è così.

E Norris è stato costretto a smentire la sua presenza nel luogo degli scontri. E lo ha fatto attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order. Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL — Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021

«Recentemente ho saputo che c’era un mio sosia ai disordini del DC Capitol. Non ero io e non ero lì. Non c’è spazio per la violenza di alcun tipo nella nostra società. Io sono e lo sarò sempre per la legge e l’ordine». Firmato: «Il tuo amico, Chuck Norris».

Chuck Norris non era alle manifestazioni di Capitol Hill

Insomma, non era lui. E, soprattutto, oltre a non essere a Capitol Hill lo scorso 6 di gennaio, l’attore statunitense condanna fermamente le violenze di quel giorno che ha segnato, inesorabilmente, la storia della politica (e non solo) americana. Ma è servito un suo tweet per smentire la sua presenza. Anche se, evidentemente, i due hanno solo una vaga (molto vaga) somiglianza.