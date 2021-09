Avis Nazionale non ha dato il patrocinio all’evento di Erich Grimaldi: «Non condividiamo finalità e contenuti»

Aveva destato non poco stupore la presenza, su una locandina relativa a un evento del Comitato Cure Domiciliari Covid-19 con l’avvocato Erich Grimaldi, del logo di AVIS. Da questo foglio promozionale – diffuso chiaramente anche sui social network – si sarebbe potuto evincere una sorta di endorsement del punto di riferimento per la donazione di sangue in Italia a un evento sulle tearpie domiciliari per la cura del Covid-19. E invece, le cose stanno diversamente, perché AVIS Nazionale non ha mai dato alcun patrocinio a questo tipo di evento, anzi non ne condivide finalità e contenuti.

Avis Nazionale non ha patrocinato l’evento del comitato cure domiciliari Covid-19

La versione iniziale del manifesto – diffusa nelle scorse ore – presentava il logo dell’AVIS Nazionale. Un logo, tra le altre cose, errato perché datato e non corrispondente all’attuale brand dell’associazione.

Alle diverse segnalazioni sui social network, c’era già stata una prima risposta da parte dell’account Twitter dell’AVIS: «Grazie per la segnalazione. AVIS Nazionale non è ente patrocinatore di questo evento e abbiamo contattato gli organizzatori per avere chiarimenti».

Grazie per la segnalazione. AVIS Nazionale non è ente patrocinatore di questo evento e abbiamo contattato gli organizzatori per avere chiarimenti. — avisnazionale (@avisnazionale) September 17, 2021

E infatti, l’associazione nazionale non c’entra niente. Giornalettismo ha contattato il presidente dell’AVIS Gianpietro Briola, che è stato chiarissimo: «AVIS Nazionale non ha mai patrocinato tale evento e non ne condivide finalità e contenuti di parziale rilevanza scientifica. Pertanto prende le distanze dagli organizzatori di tale evento, diffidandoli dall’utilizzare il logo. La nostra associazione più volte ha ribadito che al momento non esiste una cura specifica contro il Covid e allo stesso modo è ingannevole sostenere che le terapie domiciliari rappresentino la soluzione. Altro è garantire assistenza domiciliare e Sanità territoriale. Riteniamo invece fondamentale proteggere gli altri e se stessi con responsabilità, vaccinandosi, rispettando le norme sul distanziamento sociale e sull’igiene personale».

Negli ultimi minuti, è stato pubblicato un nuovo manifesto, in cui compare sì il logo di AVIS, ma della sezione locale di Santa Maria Capua Vetere. Anche questa circostanza, tuttavia, è stata chiarita da AVIS. La locale sezione di Santa Maria Capua Vetere, infatti, era stata contattata verbalmente dal Comitato per le cure domiciliari, ma non era stato formalizzato alcun patrocinio. Il presidente dell’AVIS di Santa Maria Capua Vetere non ha mai organizzato questo evento. Da AVIS ci fanno sapere che il logo dell’associazione locale verrà rimosso a breve dalla locandina.