Non preoccuparti se non hai ricevuto l’AuthCode per il Green Pass: arriverà il tuo turno

La proiezione è rassicurante, soprattutto per quelli che non hanno ancora ricevuto l’Authcode per Green Pass via sms (o, in alternativa, la notifica sull’app IO della Pubblica Amministrazione). Oggi, il presidente del Consiglio Mario Draghi – nel corso delle sue informative alle camere – ha dato i numeri dell’invio dei codici per ottenere il certificato verde che consentirà – dal 1° luglio – gli spostamenti in tutta Europa e la partecipazione a eventi pubblici anche sul territorio nazionale italiano.

Authcode per Green Pass via sms, i numeri al 23 giugno

Stando a quanto riportato da Mario Draghi, al 23 giugno, il numero di sms inviato al giorno è pari a 5 milioni e, al momento, il numero dei green pass scaricati attraverso i diversi metodi messi a disposizione dall’amministrazione pubblica italiana (piattaforma, app IO, app Immuni) è proprio di 5 milioni. Se si considera che l’authcode per Green Pass viene inviato sia a coloro che hanno ricevuto la seconda dose, sia a quelli che hanno ricevuto la prima dose (ma dopo 15 giorni dalla somministrazione della stessa) ecco che capiamo che – se non abbiamo ricevuto ancora l’sms – non sembra ci sia molto da preoccuparsi: statisticamente, nella prossima settimana, dovremmo essere tutti stati raggiunti da una notifica.

Attualmente, infatti, ci sono state 47.373.720 somministrazioni (tra prima e seconda dose). Il totale delle persone completamente vaccinate è salito a 16.457.884. È verosimile che, al ritmo di 5 milioni di sms al giorno, entro la fine del mese di giugno tutte le persone completamente vaccinate otterranno il codice per scaricare il green pass. Se si considera che l’sms viene inviato anche ai guariti da Covid-19 (attualmente, il numero in Italia è superiore ai 4 milioni) e a coloro che si sono sottoposti a tampone (con validità per le 48 ore successive, quindi una stessa persona potrebbe avere bisogno di più authcode diversi per ottenere vari green pass) si capisce quanto possa essere importante il ritmo di un invio di 5 milioni di sms al giorno per soddisfare le esigenze di mobilità di tutti gli aventi diritto.

Foto IPP/Fabio Cimaglia – Roma