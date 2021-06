Se aggiorni l’app IO potrai ottenere il Green Pass senza il codice

Rispetto all’inserimento manuale dei dati sulla nuova piattaforma del governo (www.dgc.gov.it) per ottenere la certificazione verde – il cosiddetto green pass – o rispetto al meccanismo con cui si potrà ottenere sempre lo stesso documento ma attraverso l’app Immuni, con l’effettivo sdoganamento dell’app IO (superate le perplessità del garante della privacy), si potrà ottenere la certificazione per gli spostamenti o la partecipazione agli eventi in maniera semplificata e con un passaggio in meno. Il Green pass su app IO è molto più immediato da ottenere e non si dovrà aspettare l’invio del codice da parte delle autorità che invece sarà necessario per far funzionare la certificazione sulla piattaforma o sull’app Immuni.

Green pass su app IO, come fare per ottenerlo

Da qualche ora, infatti, è disponibile un aggiornamento dell’app IO che permetterà, in automatico, di ricevere delle notifiche ogni volta che l’utente ha diritto a una certificazione. Ricordiamo i casi in specie: quando si è vaccinati, quando si è guariti dal Covid-19, quando si è sottoposti a tampone. Ovviamente, a seconda dei diversi casi, il green pass avrà una durata diversa.

Con l’app IO sarà diverso anche il modo di ottenere la certificazione. Mentre con gli altri servizi bisognerà attendere l’invio di un codice da parte delle autorità sanitarie governative (a proposito, già nella giornata di ieri sono stati emessi i primi codici, una sorta di test in vista dell’entrata in vigore definitiva del green pass prevista per il prossimo 1° luglio), l’app IO – con il nuovo aggiornamento – farà tutto in automatico. Basterà assicurarsi, come indicato nella schermata iniziale dell’app, che il servizio di certificazione verde Covid-19 sia attivo e che siano state attivate anche le notifiche push (sono due opzioni che, in realtà, si attivano di default al momento dell’installazione dell’app o del solo aggiornamento).

«Il servizio – si legge nella schermata dedicata – consente di ricevere su IO le proprie certificazioni verdi Covid-19, rilasciate dalla Piattaforma Nazionale del ministero della Salute. Non è necessaria nessuna richiesta esplicita da parte del cittadino: la certificazione verrà inviata tramite IO a tutti i cittadini che mantengono questo servizio attivo. Disattivando il servizio, le eventuali nuove certificazioni prodotte dalla Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute non verranno più veicolate su IO, ma saranno comunque disponibili attraverso altri canali».

La necessità di una risposta rapida dell’app IO

Al momento, l’app IO sta ancora entrando a regime con questo sistema (dunque, non è detto – almeno in questa prima fase – che la procedura con IO sarà più veloce di quella attraverso piattaforma o attraverso app Immuni). Tuttavia, si dovrà far trovare pronta quando il meccanismo del green pass entrerà in vigore a partire dal 1° luglio. Soprattutto per le certificazioni verdi da tampone (che sono valide per le successive 48 ore), la necessità del cittadino è quella di averle immediatamente, per programmare una partenza o per partecipare a un evento. Un ritardo di questa certificazione potrebbe essere fatale per lo scopo stesso del green pass.

Dunque, mentre chi non ha l’app IO dovrà aspettare l’invio di un sms o di una mail con l’authcode che permetterà di ottenere il green pass, i 12 milioni di italiani che l’hanno scaricata potranno visualizzare il messaggio dopo la notifica dell’app che segnalerà la disponibilità di una certificazione verde. Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni.