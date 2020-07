Il voto all’unanimità per intitolare l’auditorium di Roma a Morricone

Il nome del Maestro tornerà a riecheggiare nelle strade della Capitale. A tempo di record, infatti, il consiglio comunale di Roma ha approvato all’unanimità la mozione per dedicare l’Auditorium Parco della Musica (o meglio l’Auditorium Ennio Morricone), uno dei luoghi simbolo dell’arte nella Capitale, a Ennio Morricone. Il voto è arrivato nella giornata di oggi, al termine di un momento molto intenso, che ha visto il figlio del Maestro dirigere l’orchestra di Santa Cecilia sulle note di C’era una volta in America e alcuni amici di Morricone – da Nicola Piovani a Renato Zero – alternarsi negli interventi commemorativi davanti all’aula Giulio Cesare.

Auditorium Ennio Morricone, l’intitolazione a Roma

«Oggi – ha detto Virginia Raggi – l’Assemblea capitolina si è riunita, in rappresentanza di tutta la città, per onorare la memoria di Ennio Morricone, di fronte alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi cari, ascoltando alcune delle sue impareggiabili composizioni. Il Maestro Morricone è una figura di grande spessore umano, artistico, musicale che merita la massima riconoscenza e il più grande affetto da parte di tutti noi. Roma continuerà ad amarlo e a ricordarlo per tutto quello che ci ha lasciato e che rimarrà per sempre nella nostra memoria. Per questo abbiamo deciso di dedicargli il luogo per eccellenza della musica a Roma, l’Auditorium Parco della Musica».

L’auditorium Ennio Morricone sarà il monumento alla memoria del compositore premio Oscar, che ha fatto grande l’Italia nel mondo. La città che lo ha sempre amato gli dedica un giusto e doveroso tributo, senza polemiche – finalmente – e senza divisioni. Ennio Morricone era di tutti ed è riuscito a mettere d’accordo persino forze politiche diametralmente opposte.

L’altro Auditorium Ennio Morricone a Roma

L’ex auditorium Parco della Musica, del resto, non sarà l’unico edificio del genere a essere dedicato a Ennio Morricone, né è stato il primo. L’ateneo di Tor Vergata, infatti, nella zona dedicata alla macroarea di Lettere e Filosofia, aveva già offerto il tributo dell’intitolazione dell’auditorio universitario, all’interno del quale il Maestro aveva spesso suonato e presenziato a eventi in suo onore. Il rettore Orazio Schillaci aveva citato l’auditorium Ennio Morricone anche nel tributo di cordoglio che aveva voluto riservare alla famiglia nelle ore immediatamente successive alla sua scomparsa.