Attacco hacker Rovagnati, quali dati sono stati rubati e quando verranno pubblicati

Una delle più celebri aziende di produzione di salumi in Italia è stata violata: cosa sta succedendo in seguito all'attacco hacker Rovagnati

Rovagnati è una nota azienda italiana specializzata nella produzione di salumi che, nella giornata di oggi, è stata colpita dal ransomware Lockbit 3.0 diventando così la terza vittima italiana colpita dal ransomware che infetta i computer per cifrare i dati e rendere indisponibili i sistemi. La prova dell’attacco hacker Rovagnati andato a segno con successo è che – come da prassi – Lockbit 3.0 ha pubblicato una serie di samples che mostrano alcuni dei dati e dei documenti cui sono riusciti ad avere accesso. Il conto alla rovescia prima della pubblicazione di tutti i dati sottratti è iniziato e terminerà tra quindici giorni.

Attacco hacker Rovagnati, quando finiranno online i dati sottratti?

Il copione è sempre quello: i dati rubati finiranno pubblicati e reperibili in rete a meno che non venga corrisposta la richiesta di riscatto. C’è però una novità – come specifica Red Hot Cyber – ovvero il fatto che vengono fornire ulteriori opzioni di pagamento oltre a quelle che sono state proposte finora alle altre aziende prese di mira (Asp Messina e Regione Lazio, tanto per citarne un paio).

Come funziona la richiesta di riscatto? Lockbit pubblica alcuni samples come prova che l’attacco hacker è riuscito, penetrando nell’infrastruttura IT della vittima di turno, e fa partire un countdown della durata di quindici giorni entro cui le vittime dovranno pagare. In questo caso la pubblicazione dei dati – salvo pagamento di quanto chiesto – è fissata il 3 agosto alle 19.19.

Oltre alla richiesta di 2.996.464 dollari per la cancellazione dei dati viene fornita un’opzione ulteriore, ovvero mille dollari per estendere il conto alla rovescia di un giorno. Tra i dati pubblicati sotto forma di samples troviamo informazioni di servizio, informazioni relative ai prodotti Rovagnati e frammenti di documenti scannerizzati. Questo meccanismo porta l’azienda a sentirsi ancor più sotto pressione cercando di portarla a pagare quanto chiesto.