Attacco hacker Comune di Parlermo: «Non è ancora chiaro se ci sia stata una fuga di dati o meno»

Una possibile fuga di dati ancora da confermare e lo ZTL in tilt: questo il bilancio (per ora) dell'attacco hacker che ha colpito il Comune di Palermo

Aggiornamento sull’attacco hacker al sito del Comune di Palermo: nella giornata di ieri il portale non risultava accessibile e la questione è andata avanti. Arriva la conferma dell’attacco hacker con cariche del comune che si sono occupate di fornire informazioni in merito alla questione. Questa mattina l’assessore comunale all’Innovazione Paolo Petralia Camassa ha fornito i primi update sull’attacco al sistema informatico di Palazzo delle Aquile: «Al momento si stanno riattivando i sistemi per il rilascio delle carte di identità. La Sispi sta continuando a lavorare per mettere in sicurezza il sistema e far partire tutti i vari servizi il prima possibile».

LEGGI ANCHE >>> Cosa sta succedendo al sito ufficiale del Comune di Palermo

Attacco hacker Comune di Palermo, possibile fuga di dati

Coi servizi che ancora devono ripartire a pieno regime – il sistema è stato spento e isolato dalla rete per precauzione – si valuta natura e conseguenze della questione. Camassa ha fatto sapere che «i servizi sono attualmente indisponibili e potrebbero verificarsi disagi nei prossimi giorni di cui ci scusiamo anticipatamente». A intervenire in merito alla questione – fornendo un minimo di informazioni in più rispetto alla eventuale fuga dati – è stato anche il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli nella serata del 3 giugno: «Un attacco hacker, nella giornata di ieri, ha mandato in tilt il sistema informatico del Comune di Palermo, a più di 24 ore il servizio non è stato ripristinato».

Sulla questione dati: «Non è ancora chiaro se ci sia stata una fuga di dati o meno, intanto i disservizi continuano ad esserci e uno di questi riguarda la ZTL. Molti turisti e cittadini mi segnalo delle anomalie nel sistema. Nessuno riesce ad attivare il pass e non si riceve nessuna notifica, quindi si va incontro a multe salatissime. Dunque chiediamo all’Amministrazione di sospendere la ZTL fin quando il sistema non sarà ripristinato».