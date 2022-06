Cosa sta succedendo al sito ufficiale del Comune di Palermo

Il sito ufficiale del capoluogo della Sicilia è offline da alcune ore. I cittadini palermitani, infatti, non possono più accedere ai contenuti presenti all’interno del portale, provocando disservizi (perché i sistemi informatici non prevedono solamente la lettura dei contenuti, ma anche alcuni servizi online). E si è immediatamente parlato di attacco hacker al Comune di Palermo. E l’inaccessibilità al sito, infatti, è figlia di una mossa difensiva da parte dell’istituzione che ha promesso il ritorno online – nel giro delle prossime ore – almeno per i servizi essenziali, affinché non si paralizzi parte del sistema.

LEGGI ANCHE > Il phishing mirato nello specifico contro gli utenti con spunte blu sui social

L’impossibilità di accedere al sito del Comune di Palermo è stata registrata da ieri, giovedì 2 giugno (giorno della Festa della Repubblica). Il portale risulta offline:

Problemi confermati già giovedì 2 giugno, con un comunicato firmato da Antonio Le Donne, Direttore generale del Comune di Palermo: «In accordo con il direttore generale di Sispi dispongo che tutte le postazioni pc/server dell’Ente vengano spente, come ulteriore misura oltre quelle già prontamente attivate dalla nostra partecipata. Chiedo pertanto che venga dato ordine ai collaboratori di recarsi prontamente in tutte le sedi dell’ente, ciascuno per la competenza propria, e di effettuare lo spegnimento dei dispositivi eventualmente ancora accesi».

Attacco hacker Comune Palermo, cosa sta succedendo

Il segnale, dunque, è stato spento. Questa è la ragione per cui il portale istituzionale non è più raggiungibile da quasi 24 ore. Ma perché? La risposta è arrivata successivamente, sempre dal Comune: «Nelle prime ore del mattino (di giovedì 2 giugno, ndr) è stato rilevato un attacco hacker sul nostro sistema informatico. Al momento il sistema è stato cautelativamente spento e isolato dalla rete. Sono in corso attività per valutare natura e conseguenze dell’incidente. I servizi sono attualmente indisponibili e potrebbero verificarsi disagi nei prossimi giorni di cui ci scusiamo anticipatamente. La Sispi ha già costituito un team tecnico per gestire l’evento e sono state messe in campo le misure necessarie a porre rimedio a possibili violazioni dei dati personali e si sta provvedendo alle comunicazioni nei confronti delle Autorità competenti. Con successive comunicazioni verranno resi noti eventuali aggiornamenti».

Si parla, dunque, esplicitamente di attacco hacker Comune di Palermo. Non sappiamo di che tipo, potrebbe trattarsi di un’operazione condotta da una botnet. Perché? Come spiega RedHotCyber, le credenziali per accedere al sito e ai sistemi informatici del comune siciliano sono state pubblicate online lo scorso 25 maggio. Indicazioni propedeutiche a una possibile attacco che, secondo quanto dichiarato dalla stessa istituzione palermitana, sarebbe iniziato la mattina della Feste della Repubblica.

Quando tornerà online

Al momento, a quasi 24 ore dalla messa in offline, il portale ancora non è accessibile. L’assessore comunale all’Innovazione del Comune di Palermo ha spiegato poco fa: «Al momento si stanno riattivando i sistemi per il rilascio delle carte di identità. La Sispi sta continuando a lavorare per mettere in sicurezza il sistema e far partire tutti i vari servizi il prima possibile». Per gli altri servizi, invece, serviranno ancora alcune ore (o giorni). Un problema non da poco, visto che il prossimo 12 giugno ci saranno le elezioni per scegliere il nuovo sindaco di Palermo.