Killnet sull’Italia: «La preda più facile, più semplice manipolare il vostro umore che quello della Romania»

L’Italia continua a essere nel mirino di Killnet (quantomeno delle minacce e dei messaggi Telegram direttamente rivolti al nostro paese). Così, se la notte scorsa è comparso un messaggio di complimenti diretto al Csirt italiano, il Computer Security Response Team delll’Agenzia nazionale per la cybersicurezza del nostro paese. Insieme ai complimenti per il team («Eccellenti specialisti lavorano in questa organizzazione. Ho effettuato migliaia di attacchi a tali organizzazioni: anche cyberpol non dispone di un tale sistema per filtrare milioni di richieste. Al momento vedo che questi ragazzi sono dei bravi professionisti!») su Telegram era comparso anche un rimprovero per il governo italiano. Killnet all’Italia oggi pomeriggio ha riservato un altro messaggio diretto.

Il messaggio e la presa in giro di Killnet all’Italia

Andando a tradurre il messaggio che è comparso su Telegram – questa volta, a differenza di quello della notte scorsa che era in italiano, in lingua russa – i toni paiono chiari: «La propaganda dei media italiani funziona male come gli obici italiani in Ucraina (in riferimento agli obici da 155 mm di fabbricazione italiana in dotazione all’esercito ucraino che, secondo la Russia, sarebbero stati distrutti negli scorsi giorni seppure l’Italia non confermi la questione n.d.R.). La preda più facile è l’Italia, è più facile per noi manipolare il tuo umore che con la Romania», si legge su Telegram in un messaggio pubblicato nel pomeriggio della giornata di oggi.

«Citazione dei media italiani: “Killnet attacca alle 5 del mattino, killnet ha 3.000 hacker, killnet questo, killnet quello” – si prendono gioco della stampa italiana quelli di Killnet – Quanti soldi hai speso per la protezione mentre aspettavi il 30 maggio alle 5 del mattino? Senato stupido». Si fa poi allusione al «vivere sotto tale pressione di bugie» degli italiani e al fatto che il presidente della repubblica avrebbe «il suo padrone, come Vovchik Zelensky». Infine un ulteriore avvertimento con la promessa che le cose continueranno ad andare avanti e una sfida lanciata apertamente al governo italiano: «Ebbene, niente panico, non abbiamo scelto l’Italia per il campo di battaglia invano. Abbiamo il nostro scenario, il governo italiano ha il suo, vincerà chi sa pensare in modo logico».