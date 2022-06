Cosa deve saper fare un hacker di Killnet e Legion

La realtà di Killnet e Legion – gruppo che può essere considerato una sua costola – è qualcosa di sempre più rilevante che, nel modo esprimersi attraverso il canale Telegram, continua a cambiare e ad affinarsi. Un esempio rilevante lo troviamo in un messaggio che è stato pubblicato questa notte (orario italiano) che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio annuncio di lavoro – ancor più di un precedente annuncio per la ricerca di cyber fighters di cui vi avevamo già parlato – e che può aiutarci a definire le caratteristiche degli hacker di Killnet che vengono scelte per far parte di questi gruppi hacker.

Annuncio per diventare hacker di Killnet: le capacità

Partiamo dal presupposto che è difficile capire quali sono le caratteristiche delle persone che fanno parte di Killnet e dei vari gruppi nati collateralmente. Se qualcuno di loro ha rilasciato un’intervista, definendo le persone che fanno parte di Killnet, dei «semplici cittadini russi», è emerso come . Possiamo capire quali capacità in più delle persone che si legano a queste realtà – o meglio, delle caratteristiche che chi vuole legarsi a queste realtà deve avere – andando a vedere l’annuncio «Reclutamento di professionisti nella squadra informatica d’élite SPARTA “LEGION”».

La missione della squadra viene definita punto per punto: «Sabotaggio informatico dei paesi della NATO, distribuzione di risorse Internet, Cyber Intelligence, attività finanziarie, furto di informazioni private, esposizione di funzionari della NATO, e altro ancora». Non viene data nessuna ulteriore indicazione rispetto alle capacità delle persone che vogliono unirsi al gruppo SPARTA “LEGION”, però c’è la specifica ben evidenziata che chiunque voglia entrare a far parte della questione non riceverà alcun tipo di formazione.

Reclutamento di professionisti nella squadra informatica d’élite SPARTA “LEGION”. In ultimo, viene specificato qualcosa in più sulla squadra che è «parte della LEGION e apparteniamo anche al movimento hacktivisti KILLNET».