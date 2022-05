Per diventare cyber fighters di Killnet si può compilare un form

Killnet sta reclutando hacker. Facendo un giro sulla chat Telegram di uno dei gruppi di hacktivisti che con gli attacchi diretti contro l’Italia sferrati anche grazie alla sua costola Legion, possiamo trovare un’annuncio: «Per partecipare nella cyber operazione individuale “Panopticon”, annunciamo la raccolta di 3 mila cyber fighters nelle prossime 72 ore! Chiunque si consideri parte del movimento di hacking Killnet, entri nel canale Telegram @Legion_Russia e resti in attesa delle istruzioni!». Questo messaggio con rimando diretto al canale Telegram di Legion compare nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, seguito – a distanza di un paio d’ore – dal link di un form da compilare per iniziare a collaborare con gli hacker di Killent.

Collaborare con gli hacker di Killnet, esiste un form da compilare

«Puoi candidarti per partecipare qui», si legge nel massaggio che contiene il rimando al form, caricato su Google Docs. Quale tipologia di requisiti e quale strumentazione bisogna avere a disposizione per sperare di unirsi al gruppo di hacker russi? Abbiamo tradotto le domande a cui rispondere nel form “Operazione Panopticon” per entrare a far parte del gruppo. Domanda uno: «Avete un computer?» cui è possibile rispondere tra tre alternative, ovvero «pc completo», «portatile» e «non ce l’ho». Immediatamente sotto viene chiesta l’età della persona che sta facendo domanda per entrare a far parte del gruppo e, successivamente, la provenienza. Si prosegue con la quarta domanda: «Hai un VDS/VPS o un server dedicato?» per terminare, come ultima richiesta, con il contatto Telegram.

Si tratta di un vero e proprio reclutamento di forze nel mondo (cyber fighters, come li chiamano loro) che, ognuno per ragioni proprie, possono trovare – a seconda del livello di esperienza, che comunque non sembra dover essere necessariamente alto visto il tipo di domande nel form – un proprio ruolo nella battaglia che Killnet e Legion stanno conducendo contro l’occidente a favore dei cittadini russi (e slegati da governo e servizi segreti, come ci hanno tenuto a sottolineare rilasciando un’intervista a Russia Today versione inglese).