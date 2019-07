Atac, “Il nome della nuova app? MOVEte”: l’ironia dei romani su Facebook

Il rapporto dei romani con i mezzi pubblici gestiti dall’Atac, come è noto, non è dei più sereni. Chiunque abbia vissuto nella capitale o si sia trovato a passarci qualche giorno ha dovuto scontrarsi con una serie di disservizi, come ritardi e mezzi affollati e/o fatiscenti. Non stupisce dunque che quando la pagina Facebook ufficiale “Roma servizi per la mobilità” ha chiesto ai romani di scegliere il nome per la nuova app “muoversiaroma“, questi abbiano risposto con una buona dose di (amara) ironia.

I suggerimenti dei romani all’Atac: ecco i nomi “consigliati” per la nuova app

“La nuova App, non ha ancora un nome, quindi lanciamo un sondaggio per sceglierlo insieme a chi tutti i giorni sale su un bus o attraversa le strade della città”, si legge sulla sua pagina Facebook “Roma servizi per la mobilità”. In poche ore il post ha raccolto decine di commenti non proprio incoraggianti. C’è chi suggerisce di chiamarla “MOVEte”, chi “ApettaEspera”, chi “Atteseeterne”. E ancora. “Pureoggitornoacasadomani”, “ATAC cati al tram”, “DepistaLUtente”, “Nuntecago”, “RestaAcasa”. Ma non è finita. Scrollando la pagina si possono leggere altri suggerimenti di questo tenore: “Ascella sudata”, “Fermi nel traffico a Roma”, “Speramonunchiudametro”, “Roma città aperta”, “Indovinasepassailbus”.

Come viene specificato dagli amministratori della pagina Facebook, Roma servizi per la mobilità non è “Atac” – ovvero l’oggetto principale della rabbia degli utenti – ma una società partecipata al 100 per cento da Roma Capitale che monitora, coordina e controlla la mobilità pubblica e privata della Capitale. Ma la rabbia che si deduce dai commenti degli utenti resta comunque esemplificativa di un forte disagio da parte dei cittadini romani che si rivolgono, per scelta o per necessità, al servizio pubblico.