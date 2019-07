Roma, autobus in fiamme sulla Palmiro Togliatti. Autista mette in salvo i passeggeri | VIDEO

Tanta paura a Roma, ma per fortuna non c’è stato nessun ferito. Poco prima delle 20.30, in via Palmiro Togliatti (zona Est della Capitale) un altro autobus in fiamme per le strade della Città Eterna. Il rogo è divampato e ha immediatamente circondato il mezzo pubblico. La prontezza dell’autista dell’Atac ha evitato danni maggiori, mettendo in salvo tutti i passeggeri a bordo del bus della linea 058. Sul posto una Squadra VVF e un’Autobotte VVF. I pompieri sono prontamente intervenuti per spegnere l’incendio.

Si tratta dell’ennesimo episodio di autobus in fiamme per le vie di Roma. Secondo le prime indiscrezioni, il mezzo su cui si è scatenato l’incendio è del 2005 e copre la linea 058 che collega Tor Sapienza e Torrenova. Ancora ignote le cause che hanno portato il bus a sprigionare le fiamme, ma l’importante è che non si siano registrati feriti e intossicati, anche se le immagini e la violenza del fuoco sono impressionanti.

Autobus in fiamme a Roma, una piaga continua

Nei giorni scorsi altri eventi simili, ma l’Atac aveva sottolineato come il fenomeno fosse sotto controllo. Anzi, rispetto all’anno precedente il numero di mezzi pubblici finiti tra le fiamme (il cosiddetto fenomeno del flambus) si sono ridotti. Sta di fatto che la cronaca quotidiana della Capitale racconta pedissequamente storie di autobus in fiamme, sia in centro (come accaduto solo il mese scorso in due occasioni) che in periferia, come testimoniato da quanto successo questa sera in via Palmiro Togliatti. Il traffico, ovviamente, ha risentito anche di tutto ciò con la zona che è da sempre molto sollecitata.

(foto di copertina: da profilo Twitter Riprendiamoci Roma)