Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica militare

Rimarrà alla storia come la prima (e unica, almeno per il momento) donna italiana a far parte degli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e delle sue missioni. Oggi, però, arriva la notizia del suo addio all’Aeronautica Militare italiana. Samantha Cristoforetti – conosciuta anche come AstroSamantha, ha deciso di dire addio al corpo in cui era entrata nel lontano 2001 e che le ha aperto le porte dello spazio. L’indiscrezione è stata riportata da Il Corriere della Sera, anche se non sono stati spiegati i motivi che hanno portato la 42enne milanese a questo commiato.

La sua decisione è stata comunicata solamente ai vertici dell’Aeronautica Militare e, come riporta il Corsera, neanche il presidente dell’Esa, Giorgio Saccoccia, è stato avvisato. Nel suo futuro, per il momento, resta il suo ruolo di primo piano all’interno dell’Agenzia Spaziale Europea ma, forse, con compiti diversi da quelli avuti negli ultimi anni. Il suo addio ufficiale al Corpo militare che l’ha accolta nel lontano 2001 – 19 anni fa – dovrebbe essere comunicato nei primi giorni dell’anno nuovo.

AstroSamantha dice addio all’Aeronautica Militare

La decisione di AstroSamantha arriva a sorpresa: entrata nell’Aeronautica Militare nel 2001, è cresciuta ed è stata accompagnata per tantissimi anni, fino alla missione spaziale che, tra il 2014 e il 2015, l’ha portata a rimanere in orbita per 199 giorni. Une evento che ha segnato la sua vita e la storia del nostro Paese: è stata proprio lei la prima e – per il momento – unica donna italiana a far parte di un equipaggio spaziale, grazie all’Esa.

Il congedo ufficiale nei primi giorni del nuovo anno

A breve, sempre secondo il CorSera – che ha provato a contattare il suo staff, senza ricevere risposte, conferme o smentite -, AstroSamantha comunicherà ufficialmente la sua decisione di dire addio al 51° Stormo di istanza a Istrana, in provincia di Treviso, congedandosi ufficialmente. Forse svelerà anche i suoi piani per il futuro più prossimo.

