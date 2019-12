Il terzo capitolo della saga dedicata a Lorenzo il Magnifico sbarca su Rai Uno in prima serata, una terza stagione decisiva, visto l’altalenante andamento delle prime due. Sono stati oltre 7 milioni i telespettatori che hanno seguito il debutto in tv della miniserie, frutto di una coproduzione internazionale, crollati a picco (a 4 milioni e poco più) per il seguito. Questa terza parte, sottotitolata Nel nome della famiglia, è stata premiata dagli ascolti tv, anche se siamo lontani dai fasti del debutto del primo capitolo.

L’approfondimento firmato Rai è andato meglio di quello targato Mediaset. Bene anche Barbara D’Urso: il suo programma è andato meglio rispetto alla scorsa settimana, anche se non è bastato per aggiudicarsi la serata.

Dati ascolti tv 2 dicembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – I Medici: Sopravvivenza e I Dieci sono i titoli dei primi due episodi andati in onda ieri sera e seguiti da ben 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. I secondi due andranno in onda questa sera.

Rai Due – Maledetti Amici Miei: Gino Paoli e Mara Venier tra gli ospiti dello show, che porta sul piccolo schermo uno spettacolo variegato fatto di aneddoti, musica, sketch e momenti di riflessione. Maledetti amici miei è stato visto da 771.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Rai Tre – Report: Alla faccia del bicarbonato di sodio, Stato Analogico, Monopatti- no? e Latte versato sono le tre inchieste andate in onda ieri sera nel programma di Sigfrido Ranucci, seguito da 1.823.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%.

La 7 – Grey’s Anatomy: come di consueto la rete ha proposto due episodi in prima serata, della quindicesima stagione, intitolati Trova il senso e In silenzio tutti questi anni. Davanti alla tv 590.000 spettatori: share del 2.6%.

Canale 5 – Live Non è la D’Urso: puntata densa di ospiti. Dagli ex coniugi Ivana Trump e Rossano Rubicondi a Mercedesz e Eva Henger, mamma e figlia sempre più ai ferri corti e ancora Wanna Marchi e Lele Mora, vip che hanno avuto non pochi guai con la giustizia. Il salotto di Carmelita ha conquistato 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share.

Rete 4 – Quarta Repubblica: attesissima l’intervista di Nicola Porro a Giorgia Meloni, in apertura di puntata. Tra i temi principali toccati l’immigrazione e i crescenti consensi al movimento delle Sardine. Il programma è stato seguito da 1.230.000 spettatori con il 6.7% di share.

Italia 1 – Pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare: quarto film della celebre saga con protagonista Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp. Davanti alla tv 1.552.000 spettatori, pari al 7.1% di share.