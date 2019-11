Ascolti tv 28 novembre: prima la Famiglia von Trapp, Adrian al minimo stagionale

Film, film e ancora film. Nella serata di ieri la programmazione Rai ha cominciato a risentire del Natale alle porte: su Rai 2 è andato in onda Frozen, il celebre cartone Disney che a breve vedrà il debutto del secondo episodio in tutti i cinema. Canale 5 ci riprova con Adrian in diretta dal teatro Camploy di Verona. La gara per accaparrarsi i dati ascolti tv più alti è andata in scena come sempre: vediamo chi è stato a vincere facendo un confronto tra il numero di ascoltatori e la percentuale di share raggiunta dai singoli programmi delle reti più seguite della televisione italiana.

Dati ascolti tv 28 novembre

Vediamo ora i dati ascolti tv per tutti i principali canali italiani nella serata di ieri, 28 novembre.

Rai 1 – La Famiglia von Trapp – Una vita in musica: il film musicale vede l’anziana Agathe von Trapp raccontare tutta la sua vita alla giovane nipote. La passione per il canto, la vita in Austria con tutti i fratelli e le sorelle, la morte della mamma. Il tutto negli anni in cui Hitler voleva annientare l’Austria. Il film ha fruttato alla rete il 14,47% di share pari a 3,29 milioni di telespettatori.

Rai 2 – Frozen – Il regno di ghiaccio: Anna e Elsa sono arrivate su Rai 2 con la storia che tutti abbiamo ormai imparato a conoscere. La messa in onda del primo episodio di Frozen è valsa a Rai 2 il 7,02% di share pari a 1.680.000 di telespettatori.

Rai 3 – Stati Generali: Serena Dandini guida la sua squadra di comici in un clima assemblare descrivendo la situazione del nostro paese al momento dell’entrata nel 2020. Lo show comico ha ottenuto il 5,9% di share con 1.250.000 di telespettatori.

Rete 4 – Dritto e rovescio: l’approfondimento giornalistico di Rete 4 ha fruttato il 8,1% di share pari a 1.406.000 di telespettatori davanti allo schermo.

Canale 5 – Adrian: Adriano Celentano torna nella seconda edizione del suo show e del cartoon, sperando in risultati migliori. Nella serata di ieri Canale 5 si è accaparrata il 11,11% di share pari a 2.695.000 di telespettatori sintonizzati.

Italia 1 – The Transporter Legacy: il sesto canale sceglie la messa in onda del film sullo specialista del rischio Frank Martin. In missione l’uomo agisce seguendo tre regole molto semplici: niente nomi, nessuna domanda, nessuna rinegoziazione. Durante una missione si ritrova coinvolto in una faida tra quattro giovani donne che non hanno nulla da perdere. Il film ha tenuto incollati allo schermo 1.672.000 di spettatori pari al 6.96% di share.

La 7 – Piazzapulita: Corrado Formigli conduce il programma di approfondimento sui temi di politica ed economia dell’attualità italiana. In studio avviene un dibattito che coinvolge ospiti presenti e in collegamento esterno. Piazzapulita ha portato a La 7 il 5,1% di share pari a 901.000 di telespettatori.