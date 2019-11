Ezio Greggio al cane: «Vai da Barbara D’Urso che è una collega» | VIDEO

Che le trasmissioni di Barbara D’Urso non possano essere considerate il gotha delle televisione è un qualcosa lecito da dire e pensare. Il fuori onda di Ezio Greggio a Striscia la Notizia – pubblicato proprio dal sito della trasmissione satirica di Antonio Ricci -, però, travalica quel confine tra ilarità e attacco verbale abbastanza inopportuno. In una scenetta, che non è andata in diretta, lo storico conduttore e attore si è rivolto al cane Lucino, ‘ospite’ fisso della trasmissione, invitandolo ad andare proprio dalla Carmelita nazionale perché è una sua «collega».

Il filmato del fuori onda di Striscia La Notizia è stato condiviso sul sito della trasmissione lo scorso sabato 23 novembre. Era passato quasi inosservato. Poi, però, il video è stato notato da qualcuno ed è arrivato sui social provocano proteste e indignazione per quell’accostamento che, anche nel migliore dei casi, è tutt’altro che un complimento a Barbara D’Urso.

Ezio Greggio, il cane Lucino e Barbara D’Urso

Il video parte con l’ingresso in scena (fuori programma) del cane Lucino, provocando l’ilarità di Enzo Iacchetti che prova a far tornare il suo quadrupede fuori dalla scena. Allora interviene Ezio Greggio, accovacciato sulla sua sedia da conduttore, che esclama: «Vai dalla D’Urso che è una collega. Vai su». Una frase sconsiderata che non era andata in onda, ma che Striscia la Notizia ha deciso di condividere sui propri canali.

Le parole inopportune a Striscia La Notizia

Tante le versioni che sui social sono stati dati: da chi attacca Ezio Greggio per aver paragonato – e non a mo’ di complimento – Barbara D’Urso a un cane (con tutti i doppisensi che, al femminile, ne conseguono) a chi fa riferimento alle trasmissioni «da cani» fatte dalla conduttrice. In qualsiasi caso, quelle parole sembrano essere del tutto inopportune.

