Ezio Greggio rinuncia anche alla sua visita a Biella

Poi la decisione di non andare dopo le polemiche per il suo rifiuto

Il conduttore di Striscia era atteso in Piemonte per alcuni eventi

Dopo il no alla cittadinanza onoraria, Ezio Greggio non sarà a Biella sabato

Dopo il rifiuto, arriva anche la rinuncia. Ezio Greggio è diventato il protagonista – a sua insaputa – di una decisione alquanto strana del comune di Biella che solo qualche giorno fa aveva deciso di non concedere la cittadinanza a Liliana Segre. Poi, la stessa giunta leghista alla guida della cittadina piemontese, aveva deciso di assegnare la stessa onorificenza allo storico conduttore di Striscia la Notizia che, però, ha deciso di rifiutarla per rispetto alla senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento.

Una decisione maturata dopo le polemiche scaturite, in particolar modo dal tam tam dei social, che ha portato tantissime persone ad apprezzare l’atteggiamento di Ezio Greggio di fronte a una vicenda così delicata, soprattutto per il mancato tatto dimostrato dall’amministrazione biellese. Il conduttore di Striscia la Notizia ha spiegato che il suo gesto è anche per rispettare suo padre Nereo, che per alcuni anni è stato costretto a vivere nei campi dopo la deportazione coatta nazi-fascista. Per questo motivo si sente così affine alla storia di Liliana Segre.

Ezio Greggio e la storia della cittadinanza a Biella

Dopo il rifiuto della cittadinanza onoraria, Ezio Greggio ha spiegato di non avercela con la classe politica che guida la città di Biella, sottolineando come la sua scelta non sia contro nessuno, ma a favore di qualcuno. In giornata, poi, è arrivata la notizia di un altro diniego da parte dello storico volto di Striscia la Notizia. Sabato, infatti, era atteso proprio nella città Piemontese in cui ha studiato quando era giovane.

Le visite annullate di sabato

Prima la visita all’Istituto Eugenio Bona (dove conseguì il diploma di maturità nel 1973), poi al reparto pediatrico dell’ospedale della città. Infine un evento al Rotary Club per un incontro benefico che era stato promosso e organizzato anche dall’amministrazione di centrodestra che voleva dargli la cittadinanza onoraria. Secondo quanto appreso dall’Ansa, però, Ezio Greggio avrebbe deciso di non andare più a Biella.

(foto di copertina: Archivio Ansa)