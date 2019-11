La questione della cittadinanza onoraria torna a far notizia nel comune di Biella. Dopo averla negata alla senatrice a vita Liliana Segre, il consiglio comunale ha deciso di conferire il riconoscimento a Ezio Greggio.

Biella nega la cittadinanza a Liliana Segre, ma la dà a Ezio Greggio

Ad Ezio Greggio verrà conferita il 23 novembre la cittadinanza onoraria di Biella, per «molteplici motivazioni» tra cui il «suo impegno rivolto al sociale» e il «forte legame mantenuto con le sue origini, la città natale Cossato e appunto il capoluogo Biella», viene spiegato nella nota della giunta di centrodestra. Nelle motivazioni ufficiali si legge anche che il titolo di cittadino onorario verrà conferito anche per «la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l’associazione “Ezio Greggio per i bambini prematuri”» e per «aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella».

La notizia però ha suscitato molte polemiche. Nelle scorse settimane infatti la stessa giunta aveva negato di concedere il medesimo riconoscimento alla senatrice a vita Liliana Segre. «Biella città medaglia d’oro della Resistenza che non merita questo degrado» ha commentato su Facebook il segretario regionale Paolo Furia. «Che delusione – continua il post- il rifiuto di dare la cittadinanza onoraria a una donna, la nostra senatrice Segre, che avrebbe potuto farci l’onore di incontrare i nostri giovani e i nostri studenti, per raccontare la storia che qualcuno preferirebbe dimenticare».

