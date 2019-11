“Il mondo salverà la bellezza?”: è questo il motto della seconda edizione del talk show di Piero Chiambretti che ha debuttato in prima serata su Rete 4. Ogni puntata de La repubblica delle donne affronterà una diversa declinazione del tema in compagnia di un parterre di ospiti decisamente variegato e un cast stabile rinnovato. Tra gli altri: Antonella Elia, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini e persino Vittorio Feltri con, udite udite, la posta del cuore. A modo suo, ovviamente. Chiambretti se l’è dovuta vedere con un gigante del palinsesto Rai del mercoledì sera: Chi l’ha visto?. Parallelamente, in onda ieri sera in prima serata anche due fiction, una su Rai Due e l’altra su Canale 5. Gli ascolti tv hanno premiato di più la seconda, anche se Rai Uno col film Se Dio vuole si è aggiudicato la serata.

Dati ascolti tv 27 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Se Dio vuole: brillante commedia con Marco Giallini e Alessandro Gassman protagonisti, premiata dagli ascolti tv di ieri. Il film ha registrato 3.063.000 spettatori pari al 13% di share.

Rai Due – Volevo fare la Rockstar: quinta puntata della fiction con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiario, che si avvia alla sua conclusione. La prossima, infatti, sarà l’ultima puntata. Quella di ieri sera è stata seguita da 1.319.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Rai Tre – Chi l’ha visto?: nuova puntata del programma, condotto da Federica Sciarelli e interamente dedicato a casi di persone scomparse o uccise. Questa puntata è stata vista da 2.268.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%.

Rete 4 – CR4 La repubblica delle donne: il ritorno di Piero Chiambretti a Mediaset segna un 5.8% di share con 1.100.000 di spettatori.

Canale 5 – Oltre la soglia: quarta puntata della fiction che vede l’attrice Gabriella Pession nei panni di Tosca Navarro, una psichiatra fuori dal comune e primario di un reparto che si occupa di adolescenti con disagi psichici. Sono stati 1.810.000 gli spettatori pari all’8.9% di share.

Italia 1 – La mummia: film del 2017 con protagonista Tom Cruise. La nuova versione dell’ominimo film del 1932 è stata vista da 1.916.000 spettatori, pari all’8% di share.

La 7 – Enrico Mentana – Speciale Le Tenebre di Bibbiano: approfondimento interamente dedicato allo scandalo che non solo ha sconcertato il Paese, ma che ha anche creato un terremoto politico. Davanti alla tv 870.000 spettatori con uno share del 3.4%.