Ha vinto contro la Fiorentina per 2-1

Alla fine, la sorpresa (anche se non così tanto inaspettata) è arrivata nell’ora di Pasqua. La Juventus ha vinto il suo ottavo scudetto consecutivo, dopo la vittoria dello Stadium contro la Fiorentina per 2-1.

Scudetto Juventus, la vittoria alla vigilia di Pasqua

Prestazione non esaltante dei bianconeri, soprattutto nel primo tempo, quando la Fiorentina è passata in vantaggio con la rete di Milenkovic. I Viola hanno colpito anche due legni con Chiesa, ma alla fine è stata la Juventus a rimettere la testa avanti, con la rete di Alex Sandro (17mo bianconero ad andare a segno in questa stagione) e con un autogol di Pezzella nel secondo tempo.

Scudetto Juventus: le motivazioni che restano a 5 giornate dalla fine del campionato

La Juventus supera così la delusione dell’eliminazione in Champions League e si proietta ancora a quota 102 punti. Il 35mo scudetto nella storia potrebbe essere anche quello del record di punti nel nostro campionato.

Un motivo in più per dare soddisfazione ai suoi tifosi che, nonostante le polemiche della vigilia con l’invito a boicottare i festeggiamenti, hanno esultato sugli spalti dello Stadium.