Freccero al lavoro per dare Pechino Express a Simona Ventura. E Costantino della Gherardesca?

Costantino Della Gherardesca è stato da sempre il volto che ha dato vita e sostanza alla trasmissione di Raidue Pechino Express. Ora, il direttore di rete Carlo Freccero – come, del resto, ampiamente pronosticato qualche mese va – vorrebbe tagliarlo fuori dalla conduzione della prossima edizione, per affidare il programma a Simona Ventura, già pronta al suo ritorno in Rai con The Voice of Italy.

Pechino Express, dentro Simona Venura, fuori Costantino Della Gherardesca

Carlo Freccero, infatti, ha risposto alle indiscrezioni che sono arrivate sul rotocalco Chi e che riguardavano una delle trasmissioni più seguite di Raidue. Il settimanale aveva anticipato che sarebbe stata proprio Simona Ventura a prendere il timone della conduzione: «È un’ipotesi di lavoro – ha detto Freccero -, non c’è ancora alcun contratto. Ma è vero che farò il nome di Simona Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti all’ad Salini».

«C’è una ipotesi di dare a Simona Ventura una serie di altri programmi, tra cui Pechino Express, ma devo dire che non ha ancora firmato nulla – ha continuato il direttore di Raidue -. Io sto lavorando giorno e notte. Devo consegnare a fine aprile il palinsesto fino a dicembre, e naturalmente alla fine di settembre quello fino ad aprile 2020. Tra le ipotesi c’è Simona Ventura perché sarebbe un modo per fare concorrenza a Mediaset dove lavorano conduttori che hanno empatia con il pubblico. E Simona ha questa forza».

La rivolta dei social per Costantino fuori da Pechino Express

Tra le motivazioni addotte, tra l’altro, c’è anche quella di Simona Ventura perfetta per un ruolo da ‘zia’ delle diverse coppie giovani che solitamente partecipano al programma. Secondo Freccero, la possibilità va un po’ più oltre rispetto a quella della semplice ipotesi. Tuttavia, la rete è in rivolta. Sono in tanti ad amare la conduzione di Costantino Della Gherardesca e a sostenere che la sua assenza da Pechino Express significherebbe la naturale estinzione del programma, legato inscindibilmente alla sua figura.

I rumors sull’allontanamento di Costantino della Gherardesca dalla Rai si erano fatti più insistenti a inizio 2019. Successivamente, però, il conduttore aveva ottenuto la conferma per una sua striscia sul servizio pubblico. L’orizzonte, tuttavia, era sempre stato quello di affidare a un’altra figura la conduzione del suo programma più importante, Pechino Express appunto. E, stando a queste dichiarazioni di Freccero, il momento potrebbe essere arrivato.

FOTO: ANSA/STEFANO PORTA