Malore per Walter Nudo a Los Angeles, a breve il rientro in Italia per operarsi

Walter Nudo è stato colto da un malore mentre si recava ad un incontro di lavoro a Los Angeles, dove è impegnato da alcune settimane. L’attore è stato trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills, dove una risonanza magnetica ha evidenziato che Nudo ha avuto due ischemie al lato sinistro del cervello dovute ad un problema al cuore. In queste ore il rientro in Italia per sottoporsi ad una operazione.

Grave malore per Walter Nudo a Los Angeles: in queste ore il trasferimento in Italia per l’operazione

Walter Nudo ha ottenuto il consenso dei dottori a lasciare la California e rientrare velocemente in Italia e sottoporsi ad un’operazione all’Ospedale Monzino di Milano. Poco prima di sentirsi male, aveva postato qualche Instagram stories dove mostrava le bellissime spiagge di Santa Monica. Poi il malore all’interno di un ristorante di Los Angeles prima di un incontro di lavoro. Da settimane si trovava nella città Californiana per alcuni impegni legati alla sua carriera. In una nota diffusa dai medici si legge che Walter «ha avuto due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore».

(Credits immagine di copertina: Facebook Walter Nudo)