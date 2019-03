Beppe Grillo, a teatro, dice che Danilo Toninelli ha la sindrome di Asperger

Sarà perché ormai ha l’ossessione di voler stupire il pubblico, sempre più scollato e deluso; sarà che la sua comicità è ormai diventata stantia e difficilmente provoca quelle grasse risate del passato quando la satira era il suo pane quotidiano. Ci sono tante ragioni, molte ignote e affannose da riconoscere, che avranno portato Beppe Grillo a parlare di Danilo Toninelli sul palco di San Marino, ma non si trova il nesso logico per cui – di fronte a una platea che ha pagato un biglietto – il comico genovese abbia voluto e dovuto insultare il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, dandogli ‘dell’autistico’.

«Danilo Toninelli è una persona con una leggera sindrome di Asperger», ha detto il comico genovese dal palco di San Marino nel suo spettacolo andato in scena al teatro Nuovo di Dogana mercoledì sera. Questa volta, però, la battuta fuori luogo non è stata apprezzata dal pubblico presente in sala che ha fortemente protestato per le parole di Beppe Grillo che, vista la contestazione, ha poi provato a correggere il tiro: «Ma un po’ l’abbiamo tutti».

Beppe Grillo e la battuta fuori luogo su Toninelli

Una battuta che ricorda quella pronunciata nello scorso mese di ottobre parlando dal palco del Circo Massimo in occasione della festa del Movimento 5 Stelle: «C’è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger. È quella sindrome di quelli che parlano in un modo e non capiscono che l’altro non sta capendo. E vanno avanti e fanno magari esempi che non c’entrano un cazzo con quello che stanno dicendo, hanno quel tono sempre uguale. C’è pieno di psicopatici».

Ancora una volta cita la sindrome di Asperger

Se chi è esposto mediaticamente come il ministro Toninelli – spesso e volentieri preso in giro per le sue gaffe – ha le cosiddette spalle larghe, il pensiero va a tutte quelle persone che vivono nella vita reale condividendo la loro esistenza con la sindrome di Asperger, tanto usata per dileggio da Beppe Grillo, senza alcune rispetto per chi ogni giorno è alla prese con questo disturbo.

