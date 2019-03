Come il web sta trollando Giorgia Meloni per il suo «selfie» con Papa Francesco

Oggi è stato il giorno della visita di Papa Francesco al Campidoglio. Il Pontefice è stato accolto nella sede del comune di Roma dalla sindaca del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi, che ha anche dedicato all’enciclica Laudato si’ (quella che ha come tema l’ambiente e l’ecologia) la sala della Piccola Promoteca del comune. È stata l’occasione per Jorge Mario Bergoglio di incontrare diversi rappresentanti delle istituzioni nella città.

Perché Giorgia Meloni viene presa in giro per il suo selfie con Papa Francesco

Anceh Giorgia Meloni, in quanto esponente della minoranza in consiglio comunale, ha voluto far sapere ai suoi followers sui social network la sua presenza nella sala Capitolina, per ascoltare l’intervento del papa. Lo ha fatto attraverso quello che lei ha definito un selfie:

Selfie con il Pontefice in visita al #Campidoglio pic.twitter.com/BFR8r4yzPX — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 26 marzo 2019

La fotografia, tuttavia, è decisamente anomala. Giorgia Meloni, infatti, è seduta tra i banchi delle opposizioni, mentre Papa Francesco è al centro della sala Capitolina. I due sono lontani e la foto della leader di Fratelli d’Italia è molto lontana da quella che può essere l’intimità di un selfie. La sua immagine postata sui social network ha fatto sorridere molte persone, che hanno preso in giro la rappresentante di Fratelli d’Italia, con delle fotografie decisamente esilaranti.

Selfie a Pistoia con Giorgia Meloni che si fa il selfie al Campidoglio col Pontefice che non lo sa. pic.twitter.com/TEg55LIQeK — ☮️ La Poly 🏳️‍🌈 (@SerenaPoli75) 26 marzo 2019

Giorgia anch’io l’ho fatto una volta!!!

Sono quello indicato dalla freccia!!!

Ciao pic.twitter.com/qezQLabpL1 — Luca G. (@LVK469) 26 marzo 2019

Giorgiè ce so riuscito pure io! A me ha pure sorriso 😊 pic.twitter.com/54q1FvZuyl — Stefano Schettini (@SteSkets) 26 marzo 2019

Insomma, sembra essere partita una vera e propria challenge – tutta ironica – dei selfie con Papa Francesco. Strategia social per far partire qualche like in più?

