Utrecht, uomo apre il fuoco su un tram: un morto e diversi feriti

Si teme la vendetta dopo l'attentato in Nuova Zelanda

Sparatoria questa mattina nella città di Utrecht in Olanda. Secondo la polizia diverse persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto è arrivata l’unità anti-terrorismo. Secondo alcuni media locali, un uomo sarebbe salito a bordo di un tram e avrebbe aperto il fuoco contro i passeggeri. Molti di loro sono stati colpiti dai proiettili e sono rimasti feriti. Ancora non si sa nulla delle sorti dell’attentatore, ma alcuni testimoni lo avrebbero visto allontanarsi dal tram subito dopo la sparatoria. La polizia avrebbe parlato di molti feriti gravi.

L’accesso a una piazza vicino a una stazione dei tram è stato bloccato dalla polizia, che ha ‘cordonato’ la zona, e sul posto ci sono i servizi di emergenza. La sparatoria è avvenuta alle 10.45 locali. Sono stati fatti alzare in cielo anche tre elicotteri. La polizia ha chiesto ai cittadini di lasciare libere le strade per agevolare il lavoro dei soccorritori.

Segui il live dell’attentato di Utrecht

13.13: Utrecht: la polizia circonda un edificio vicino al luogo della sparatoria. A testimoniarlo sono numerosi giornalisti presenti sul luogo della sparatoria stando a quanto scrive l’agenzia Belga. Agenti dei servizi di intervento speciale della polizia olandese si sono radunati nella Trumanlaan a circa 500 metri dal luogo dove sono partiti gli spari. Secondo un reporter di AD, sul posto sono presenti anche unità e squadre speciali.

13.05: Sale l’allerta terrorismo in tutta l’Olanda. Dopo la sparatoria su un tram ad Utrecht la polizia olandese ha diramato un’allerta anche ad Amsterdam e Rotterdam. In quest’ultima citta’, scrive il sito Nos, e’ stata rafforzata la vigilanza nelle stazioni e nelle moschee.

12.54: «In relazione alla situazione a Utrecht la polizia militare reale ha diramato l’allerta anche negli aeroporti e in altri edifici sensibili nei Paesi Bassi». Lo scrive su Twitter la polizia del Royal Marechaussee, mentre si cercano ancora i responsabili della sparatoria di Utrecht

12.44: La polizia anti-terrorismo olandese ha alzato al massimo il livello d’allerta dopo che un uomo ha aperto il fuoco su un tram a Utrecht. Secondo quanto riportato dai media, la polizia ha anche chiesto a tutte le scuole della città di tenere le porte chiuse.

12.36: «L’autore della sparatoria avvenuta questa mattina a Utrecht in Olanda è ancora in fuga». Lo riferiscono i media locali sottolineando che la «polizia sta cercando una Renault Clio rossa». Secondo alcuni testimoni al quotidiano olandese Algemeen Dagblad ad aprire il fuoco potrebbero invece essere state «diverse persone che si sarebbero poi date alla fuga».

12.25: – Alcuni media riferiscono che una persona è rimasta uccisa nella sparatoria a bordo di un tram a Utrecht. Lo riporta il sito Dutch news. Un testimone citato dall’emittente RtcUtrecht ha detto di aver visto una donna a terra. «Penso avesse 20-35 anni – ha raccontato Jimmy de Koster – ho sentito tre spari. Quattro persone si sono dirette verso di lei per cercare di trascinarla via. Poi ci sono stati altri spari e l’hanno lasciata andare. Era un caos»

12.16: Un reporter del De Telegraaf ha riferito di avere visto sul posto una persona per terra, immobile, ricoperta da un lenzuolo bianco. Un’altra persona è stata condotta in un’ambulanza per essere rianimata, ha spiegato il quotidiano

12.09: Un testimone della sparatoria avvenuta questa mattina a Utrecht, citato dai media locali, ha detto di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco e di aver visto una donna a terra. Quando alcune persone si sono avvicinate per soccorrerla, secondo il racconto del testimone, si sono uditi altri colpi e i presunti soccorritori si sono subito allontanati dalla donna.

12.04: La Polizia di Utrecht, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha escluso il movente terroristico.

11.57: Il primo ministro olandese Mark Rutte ha parlato di una situazione «preoccupante» all’Aia e ha convocato la squadra anti-crisi per consultarsi su come procedere, riferisce RTV Utrecht.

11.46: Secondo alcuni testimoni, un uomo ha estratto un’arma e ha cominciato a sparare contro la folla, compresi alcuni passeggeri di un tram, in piazza 24 Ottobre, a Utrecht, in Olanda, prima di darsi alla fuga. Il bilancio è di diversi feriti, mentre la Polizia ha iniziato una vera e propria caccia all’uomo. Altre persone presenti sul posto al momento della sparatoria, però, hanno detto che ad aprire il fuoco siano stati più soggetti e non uno solo.

(foto di copertina: da profilo Twitter della polizia di Utrecht)