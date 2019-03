Per Daniela Santanchè la manifestazione sul clima è una «buffonata per saltare la scuola in massa»

Per la deputata di Fratelli d'Italia è una "buffonata per saltare la scuola"

Oggi, la manifestazione sul clima Fridays for Future ha fatto scendere in piazza decine di migliaia di studenti

Che importa se la manifestazione contro il clima è un grande movimento di popolo a livello globale, che ha coinvolto le giovani generazioni che si sono mobilitate contro l’inquinamento e l’utilizzo di materiali non riciclabili. Per Daniela Santanchè è tutto una «buffonata». La deputata di Fratelli d’Italia non ha gradito il successo della manifestazione di diverse componenti del mondo studentesco e l’ha denigrata sui suoi canali social.

«E già è una buffonata il corteo sul clima di per sè – ha scritto la Santanchè su Twitter -. Poi mi devono spiegare cosa c’entra Bella Ciao?! In pratica hanno solo saltato la scuola in massa.. E se i ragazzi sono legittimamente inconsapevoli, chi osanna questa roba è in malafede».

La manifestazione Fridays for Future ha avuto un ampio successo di partecipazione. L’Italia è il Paese, tra i 123 che hanno aderito, che ha messo in piazza il numero più ampio di eventi collegati a questo movimento globale ispirato dalla giovanissima Greta Thunberg, la ragazzina che ha sensibilizzato i grandi del pianeta sui cambiamenti climatici, intervenendo – con carisma e personalità insolite per una ragazzina di 16 anni – nelle sedi diplomatiche e istituzionali più prestigiose del mondo.

Eppure, non è piaciuta a Daniela Santanchè. Secondo la deputata di Fratelli d’Italia si è trattato soltanto di una scusa per «saltare la scuola in massa». Il riferimento a Bella Ciao, poi, è alla canzone partigiana che, qualche anno fa, è stata rivoluzionata – con un testo in inglese – per un video realizzato in Belgio che aveva come argomento proprio la lotta ai cambiamenti climatici. Per l’occasione, quella canzone è stata ripresa ed è diventata virale, oltre a essere stata intonata nelle piazze della manifestazione. Ma per Daniela Santanchè tutto questo non conta.