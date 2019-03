Da Wanda Nara ad Alda Merini, chi ha ricevuto il Premio Socrate 2019

Una sorpresa tra le sorprese al Premio Socrate 2019. Sul palco dell’evento organizzato da Cesare Lanza salirà anche la moglie-agente di Mauro Icardi Wanda Nara. Premiata la sua franchezza e la sua libertà di pensiero, espressa – contro tutto e tutti, secondo il modo di vedere dell’organizzazione – nel corso della trasmissione Tiki Taka.

Wanda Nara e Alda Merini: il premio Socrate 2019

Non solo: la moglie dell’attaccante dell’Inter è stata premiata nella stessa cornice che ha visto attribuire un riconoscimento alla memoria alla poetessa Alda Merini, scomparsa nel novembre del 2009.

La manifestazione si è svolta nel pomeriggio alle ore 17.30 presso il Rosa Grand Piazza Fontana 3 Milano – Starhotels Collezione. Come nelle precedenti edizioni, tra i premiati vi sono personaggi che appartengono al mondo dell’editoria, dello spettacolo e dell’economia, delle istituzioni, quali Marcello Foa, presidente della Rai; Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Ivass; Laura Cioli, Ad del gruppo editoriale Gedi; Sandra Milo, attrice e conduttrice televisiva; Gaetano Micciche’, presidente Lega Calcio e presidente di Banca Imi; Alda Merini, appunto, insignita del premio alla memoria; Franco Romeo, primario chirurgo presso il Policlinico Tor Vergata e direttore della cattedra di Cardiologia dell’Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata.

Il commento di Cesare Lanza sul premio a Wanda Nara

«Penso che sia importante per tutti, nel nostro piccolo, far qualcosa per restituire valore al merito e alle qualità individuali – ha detto Cesare Lanza -. Tentare di ridimensionare favoritismi, raccomandazioni e calci nel sedere. Per quanto mi riguarda, alcuni anni fa ho fondato, nel nome di Socrate, un movimento di opinione con queste (spero non utopistiche) finalità»