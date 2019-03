Al Bano: «Verrò ricevuto dall’ambasciatore ucraino a Roma, spero di chiarire»

Al Bano è stato inserito in una lista di personaggi non graditi in Ucraina

La notizia che Al Bano rivela in esclusiva a Giornalettismo è che ci sarà un incontro con l’ambasciatore ucraino a Roma Yevhen Perelygin. Il cantante punta a risolvere la situazione spiacevole in cui si è venuto a trovare dopo aver appreso la notizia del suo inserimento all’interno della lista di 147 persone non gradite nello Stato che ha avuto, negli scorsi anni, conflitti piuttosto duri con la Russia. Russia che, invece, è sempre stata nel cuore di Albano Carrisi, che ha più volte elogiato anche il suo presidente Vladimir Putin.

LEGGI ANCHE > In Ucraina, il sovranista Al Bano è stato inserito nella lista nera

Al Bano incontrerà l’ambasciatore ucraino

Oggi, Al Bano ha dovuto affrontare anche alcune accuse su diversi siti italiani. Vanity Fair ha parlato addirittura di indizi che provano il fatto di essere una spia russa: «Ogni testata – ha detto Al Bano a Giornalettismo – ha dato la sua interpretazione della vicenda. Certo, tutto questo non l’ho creato io. Si sono inventati l’Al Bano terrorista, qualcuno ha parlato di me come di una spia. Ma io non c’entro con queste accuse. È una vicenda spiacevole e spero che si possa risolvere al più presto».

Poi, Al Bano ci rivela del suo prossimo incontro con l’ambasciatore ucraino a Roma: «Non abbiamo ancora fissato la data – ha affermato -, ma oggi mi hanno comunicato che questo incontro ci sarà. Adesso bisognerà semplicemente trovare uno spazio nella mia agenda e in quella dell’ambasciatore per far coincidere la cosa».

I prossimi appuntamenti di Al Bano in Ucraina

Un incontro che servirà a risolvere una volta per tutte la questione e che porterà Al Bano a valutare alcune proposte di concerti che gli sono arrivate da Yalta: «Mi sono arrivate delle richieste per i mesi di novembre e dicembre, ma non è deciso ancora niente. Ora, la priorità è risolvere questo malinteso».

Perché di malinteso Al Bano crede che si tratti: «Sono un uomo di pace – ha detto a Giornalettismo -: questa vicenda ha dei contorni assurdi, ma sono convinto che possa risolversi brevemente perché non ci sono gli estremi per inserirmi tra le persone non gradite». Insomma, se il cantante di Cellino San Marco dovesse commentare la sua vicenda con una canzone, non avrebbe dubbi su quale brano scegliere: «Felicità va sempre bene: ce ne vuole in questi casi per rasserenare gli animi».