Virginia Saba è la nuova fidanzata di Di Maio: «Mi sono innamorata del suo coraggio»

Virginia Saba, 36 anni, ne ha 4 in più rispetto a Luigi Di Maio. È lei la nuova fidanzata del vicepremier, paparazzata qualche giorno fa in sua compagnia. La loro storia, ormai, è uscita definitivamente allo scoperto. Sembra acqua passata la relazione che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha avuto con Silvia Virgulti. Virginia Saba condivide con Luigi Di Maio l’attivismo nel Movimento 5 Stelle: fa parte dello staff della comunicazione di una deputata pentastellata sarda e, nel corso della sua carriera, ha sempre fatto la giornalista. Prima di Videolina, poi per la Nuova Sardegna, infine per Mediaset e Sky.

Virginia Saba si è innamorata del coraggio di Di Maio

Ma la cosa che più incuriosisce è la motivazione che ha spinto Virginia Saba a fidanzarsi con Luigi Di Maio. Lo svela La Stampa che ha avuto modo di strappare qualche battuta alla compagna del vicepremier e capo politico M5S: «Molti dicono che sono stata attratta dalla sua gentilezza – dice -. Invece è superficiale spiegarla così: in realtà mi sono innamorata del suo coraggio. Luigi è una persona che a 32 anni ha fatto già delle cose incredibili. È ancora così giovane e così coraggioso».

Cosa hanno in comune le tre fidanzate di Di Maio

Attualmente, nonostante la bella esperienza che dice di vivere, Virginia Saba vive ancora in trincea, stando molto attenta a uscire dall’appartamento romano che condivide con un’amica. Laureata in lettere moderne, sta conseguendo una seconda laurea in teologia. La 36enne è la terza donna accostata a Luigi Di Maio da quando è vicepremier. Dopo Giovanna Melodia e Silvia Virgulti, è la volta di Virginia Saba. Tutte e tre le donne hanno qualcosa in comune: la prossimità con il Movimento 5 Stelle, il fatto di essere più o meno coetanee del vicepremier, il fatto di avere un curriculum molto ricco alle spalle. E, almeno per le prime due, il fatto di essere state accanto a Di Maio solo per pochi mesi.

[FOTO dal profilo Facebook di Virginia Saba]