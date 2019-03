Interrompe la messa di Rete 4 dicendo di essere «Dio sceso in terra» | VIDEO

L'uomo è stato portato via da una volante della polizia

Un uomo ha interrotto la funzione dicendo di essere "Dio sceso in terra"

La scena a cui hanno assistito i fedeli nel corso della registrazione della funzione domenicale – da mandare in onda su Rete4 – nella centrale chiesa di Sant’Andrea delle Fratte a Roma ha avuto dei tratti surreali. Un uomo di mezza età, infatti, si è avvicinato all’altare nel corso della messa e ha interrotto il discorso del sacerdote. Il tutto per prendere il microfono e comunicare ai fedeli – contando forse anche sul supporto delle telecamere – un messaggio quasi apocalittico.

Messa Sant’Andrea delle Fratte: l’interruzione della funzione

«Sono Dio sceso in terra» – ha iniziato a urlare l’uomo, dopo che si era avvicinato al sacerdote in maniera dimessa (anche se inopportuna a quel punto della funzione). L’uomo, un signore di mezza età, aveva chiesto al sacerdote il permesso di parlare. Le telecamere di Rete4 hanno colto la sua frase iniziale («Scusate padre»), poi la regia ha provveduto a silenziare il microfono e a staccare con la telecamera su un altro dettaglio della chiesa. Tuttavia, nel video originale si sente distintamente la frase «Sono Dio sceso in terra» urlata dall’uomo.

Il precedente raccontato ai frati Minimi della chiesa romana

La scena è stata vissuta quantomeno con timore dai fedeli presenti all’interno della chiesa, alcuni dei quali – per prevenire eventuali problemi – avevano iniziato ad abbandonare la struttura. In seguito, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provveduto ad allontanare l’uomo e a portarlo con sé all’interno di una volante.

Stando alle dichiarazioni dei Frati Minimi, che curano la struttura della centrale chiesa di Sant’Andrea delle Fratte a Roma, ci sarebbero stati anche altri precedenti in passato che hanno riguardato episodi simili: «Non è la prima volta che succede, abbiamo avuto un altro episodio simile un anno e mezzo fa. Chiederemo che d’ora in avanti ci sia un presidio delle forze dell’ordine durante le celebrazioni, soprattutto quelle che vengono trasmesse in diretta».