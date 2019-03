Bogdan Tibusche alle Iene: «La Sarti in casa sua registrava tutti»

L'accusa: "Registrava chi andava in casa sua per motivi di lavoro"

C’è un computer davanti alle telecamere delle Iene che sono andate a cercare Andrea Bogdan Tibusche, l’ex compagno della deputata del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti. La posizione dell’uomo è stata archiviata dalla procura di Rimini: per giustificarsi dei mancati rimborsi ai pentastellati, infatti, la Sarti aveva accusato Tibusche di aver sottratto quel denaro dal suo conto. Invece, l’ex compagno ha negato tutto e ha elencato tutte le spese fatte con quei soldi.

Filmati Sarti, le parole di Andrea Bogdan Tibusche alle Iene

Tra queste ci sarebbero stati anche 4000 euro destinati all’acquisto di un sistema di telecamere di videosorveglianza inserito dalla Sarti all’interno della propria abitazione. Secondo quanto riportato da Andrea Bogdan Tibusche a Le Iene, quelle telecamere avrebbero filmato tutte le persone che transitavano da casa Sarti, sia per motivi di lavoro, sia per altri motivi.

Cosa c’è dentro il computer dell’ex fidanzato della deputata Giulia Sarti? E’ vero che è in possesso di filmini hard che la parlamentare dei Cinque stelle avrebbe girato con un sistema di telecamere montate in casa sua?

«Se quelle persone andavano a casa della Sarti – spiega Andrea Bogdan Tibusche – era perché lei voleva registrare tutto quello che veniva detto per motivi di lavoro». Una pratica che, se confermata, getterebbe più di un’ombra sulla compatibilità di questa pratica con il ruolo di Giulia Sarti, fino all’altro giorno presidente della Commissione Giustizia alla Camera, ruolo che ha abbandonato in seguito alla polemica sollevata dall’archiviazione della posizione di Bogdan Tibusche.

Stando alle rivelazioni di Bogdan, ci sarebbero anche «un sacco di filmini» all’interno del pc. Il riferimento, forse, è alle registrazioni di dettagli intimi della vita personale della deputata? In ogni caso, Bogdan Tibusche chiarisce anche come sia nata la storia dei mancati rimborsi: dal momento che lui fungeva da collaboratore della Sarti – dice – afferma di essere stato pagato in nero. In seguito a un controllo dell’Inps, tuttavia, questa posizione emerge. Per evitare che la notizia uscisse fuori, la Sarti decide di saldare tutto e, stando alla ricostruzione di Tibusche Bogdan, lo avrebbe fatto con i soldi dei rimborsi, che fingeva di versare al M5S, ma che poi destinava ad altri scopi: «È stata un’idea congiunta» – ha detto l’ex compagno della Sarti a Le Iene.