Fedez si lamenta con il Fatto Quotidiano perché pubblica inezie (ovvero le sue Instagram Stories)

Botta e risposta attraverso delle Instagram Stories e dei post sui social network. Fedez è molto arrabbiato con il Fatto Quotidiano, soprattutto nella sua versione per l’online, quella diretta da Peter Gomez. Il motivo? La testata indugia troppo sulle Instagram Stories dei Ferragnez, che lo stesso cantante ha definito «inezie». Insomma, il cantante e il suo team chiedono una maggiore riservatezza su quanto pubblica la testata in merito alla storia privata di Fedez e di Chiara Ferragni. Che, tuttavia, è sotto gli occhi di tutti visto che viene data in pasto ai milioni di followers che la coppia ha sui social network.

LEGGI ANCHE > I Ferragnez entrano nei neologismi della Treccani

Fedez e lo scontro con Il Fatto Quotidiano

«Mi sento di chiedere gentilmente alla testata Il Fatto Quotidiano se riuscisse a compiere lo sforzo di esimersi dallo scrivere in maniera compulsiva qualsiasi inezia riguardante me e la mia famiglia – ha scritto Fedez su Instagram -, almeno per una settimana. E lo dico in primis per il rispetto che ho verso un certo tipo di giornalismo, che a quanto pare sembra aver preso una deriva (soprattutto le piattaforme online) che ad ora risulta difficilmente arginabile. Attendo risposta, fiducioso del fatto che non avete molto da fare in redazione, a quanto pare. Grazie e saluti da un vostro ex abbonato».

Il Fatto Quotidiano non ha atteso moltissimo per rispondere a Fedez con un comunicato ufficiale, in cui lo invita a migliorare e a crescere sempre di più, facendogli notare – però – che è lui implicitamente a definire trash i «divertissement» pubblicati sui social network da Fedez e dalla consorte.

Le proteste di Fedez erano dovute a un articolo della testata online del Fatto Quotidiano, in cui si mostrava una fotografia dei Ferragnez a letto e in cui si dava spazio alle critiche dei lettori che, tuttavia, in alcuni casi, erano davvero troppo spinte.