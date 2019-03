Questo 8 marzo è per Silvia Romano

L’hanno ricordata in tanti, lo facciamo anche noi. In questa Giornata Internazionale della Donna è giusto dare spazio alla nostra concittadina che più di tutte – per una sorta di strategia diplomatica, forse, altrimenti non si spiega – è stata circondata da un silenzio assordante. Questo 8 marzo per Silvia Romano è doveroso. Non solo perché ci manca, come può mancare a una famiglia la sua brava ragazza di 24 anni impegnata nel sociale, con il viso pulito e la speranza nell’umanità. Ma perché le istituzioni sembrano immobili, nonostante il suo rapimento in Kenya risalga, ormai, a più di 100 giorni fa.

L’8 marzo per Silvia Romano

Le ultime indiscrezioni che trapelano riguardano la possibilità che i rapitori della ragazza – partita in missione per la onlus Africa Milele – l’abbiano portata fuori dalla contea di Kilifi e fuori anche dal Kenya, verso la Somalia. Se questa indiscrezione fosse confermata, la vicenda sarebbe davvero preoccupante. Perché ciò significherebbe che il rapimento – lungi dall’essere derubricabile a un semplice caso di cronaca locale – sia stato orchestrato da un gruppo organizzato, probabilmente legato ad ambienti terroristici.

L’ultima dichiarazione di un ministro per Silvia Romano

Ma anche oggi, nella Giornata Internazionale della Donna, non sapremo mai se questa voce possa essere considerata effettivamente attendibile, dal momento che nessuno – dalla Farnesina in su – sembra interessato a fornire spiegazioni su questa vicenda paradossale. E se possiamo capire il silenzio della famiglia, colpita da un dolore che deve restare privato, non è comprensibile quello delle istituzioni che sembrano averla dimenticata.

L’ultima dichiarazione di un ministro sul caso della ragazza di 24 anni risale al 3 dicembre. Soltanto in quella circostanza, il titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi, incontrando il comandante della polizia regionale del Kenya Noah Mwivanda, auspicò «una rapida liberazione per Silvia Romano». Da allora, più niente. L’esponente di Possibile Giuseppe Civati la ricorda ogni giorno nei suoi tweet, le associazioni che chiedono verità per Giulio Regeni lo hanno fatto oggi e nei giorni scorsi. L’Italia non l’ha dimenticata. Oggi, 8 marzo. Sempre.