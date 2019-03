La gaffe di Donald Trump che chiama ‘Tim Apple’ il CEO Tim Cook | VIDEO

Clamorosa gaffe di Donald Trump alla Casa Bianca, nel corso di una conferenza stampa insieme al CEO di Apple Tim Cook. Ospitando il numero uno dell’azienda tecnologica che ha rivoluzionato il modo di comunicare nel mondo, attraverso l’introduzione degli iphone e con la realizzazione di computer e tablet in grado di poter utilizzare delle funzionalità sempre più avanzate, il presidente Usa ha commesso uno svarione che non è passato inosservato nel mondo dei social network.

Nel ringraziare Tim Cook per il suo intervento, Donald Trump – al tavolo insieme al CEO dell’azienda di Cupertino e alla figlia Ivanka – lo ha chiamato «Tim Apple», indicando come cognome il marchio della sua azienda. E lo ha fatto del tutto inconsapevolmente. Questa volta, infatti, non c’è stata alcuna battuta o uscita sopra le righe. Semplicemente si è trattato di una gaffe clamorosa.

Non è la prima volta che Donald Trump chiama i responsabili delle grandi aziende sostituendo il marchio della company al loro cognome. Era successo già con Marillyn Hewson, manager della Lockheed. Anche per lei, come per Tim Cook, il presidente Trump ha confezionato una gaffe, chiamandola Marillyn Lockheed.