Bolsonaro ha chiesto a 3,5 milioni di followers «cos’è una golden shower?»

Il contesto è quello del post Carnevale di Rio de Janeiro. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro lo ha vissuto per la prima volta da protagonista, dal momento che tre mesi fa si è insediato in questo nuovo ruolo. Per questo motivo ha valutato anche le problematiche legate alla sicurezza e a quello che, a suo modo di vedere, è il buon costume che si dovrebbe mantenere in queste circostanze. All’improvviso, però, ha chiesto ai suoi 3,5 milioni di followers «cos’è una golden shower?».

Jair Bolsonaro chiede cosa sia una golden shower

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 marzo 2019

Ovviamente, una domanda così irrituale per la massima carica di uno Stato non poteva passare inosservata e ha fatto immediatamente il giro dei social network. La golden shower è quella pratica sessuale, infatti, che viene utilizzata quando uno dei due partner del rapporto urina sull’altro. Evidentemente, qualcuno dei suoi followers ne aveva parlato in merito al video che il presidente brasiliano aveva poco prima postato sui suoi social network per denunciare il degrado che, in alcune circostanze, si registra nel corso del Carnevale di Rio de Janeiro.

La spiegazione per l’insolita richiesta di Jair Bolsonaro

Sempre su Twitter, infatti, il presidente aveva detto: Non mi sento a mio agio a mostrarvelo, ma dobbiamo far vedere a tutti la verità in modo che la gente sappia. Ecco quello che sono diventate molte feste in strada per il carnevale». Nel video postato dal presidente brasiliano venivano mostrati due uomini che – appunto – erano stati immortalati proprio nell’atto di eseguire una golden shower.

Tuttavia, il video mostrato da Bolsonaro non mostra affatto un episodio frequente nel corso delle sfilate del Carnevale di Rio de Janeiro e anche la sua fonte è piuttosto incerta come attribuzione. Il Carnevale è noto per i suoi toni un po’ sui generis e per i riferimenti sessuali espliciti. Ma la golden shower non rientra di certo tra questi. Forse anche per questo motivo il presidente Bolsonaro ha chiesto ai suoi followers cosa fosse. Scatenando, chiaramente, tutta la loro ironia.