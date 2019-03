La storia di Trenitalia che, l’8 marzo, voleva offrire alle donne una caramella al limone (fino a esaurimento scorte)

Come intendeva festeggiare l’8 marzo Trenitalia? Offrendo a tutte le donne una caramella a limone. Ma attenzione: l’offerta sarebbe stata valida fino a esaurimento scorte. Sembra grottesco, invece è quanto è stato pubblicato sul sito del vettore ferroviario italiano, nella sua sezione dedicata «Ristorazione a bordo».

Trenitalia, lo scarno omaggio per la festa della donna

L’annuncio, presente sul sito, è stato prontamente rimosso. Ma una verifica fatta andando ad analizzare la copia cache della pagina consente di affermare con certezza che l’annuncio è stato effettivamente pubblicato. Se poi si sia trattato di un errore o di un messaggio incompleto, che prevedeva anche altro oltre a una caramella al limone, al momento non è dato saperlo.

In ogni caso, l’annuncio non è sfuggito ai social network che hanno immediatamente fatto lo screenshot del messaggio e lo hanno diffuso in rete. Il testo recitava:

In occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, se sei una cliente e viaggi in Executive, o se acquisti un Menù Easy Gourmet o usufruisci del servizio Bar o del Ristorante, riceverai in omaggio una caramella gelèe Caffarel al limone. Offerta valida l’8 marzo 2019, salvo esaurimento scorte.

L’annuncio è stato rimosso dal sito di Trenitalia

Il messaggio era stato inserito in un post della sezione «Ristorazione a bordo» intitolato ‘Festa della Donna’. Insomma, un omaggio piuttosto scarno dal momento che l’offerta – tra le altre cose – veniva estesa soltanto a un determinato tipo di clientela e non indistintamente a tutte le donne presenti a bordo. Tra l’altro, l’iniziativa cade in un giorno che si annuncia problematico per il traffico su rotaia: l’8 marzo – infatti – è giornata di sciopero, anche se le Frecce (i treni speciali dove era stato previsto l’omaggio) viaggeranno regolarmente, almeno stando a quanto riporta il sito di Trenitalia.

In ogni caso, l’annuncio del gentile omaggio è oggetto di scherno – da qualche ora – sui social network. Al momento, non è stata comunicata alcuna nota ufficiale per spiegare l’accaduto.