Un gesto che ha stupito positivamente i suoi follower, tanto su Instagram, quanto su Facebook. Biagio Antonacci, cantautore simbolo del pop italiano, ha unito ieri civilmente due amici, Mataro e Davide, a Bologna. Ed è proprio dal social network del momento che il cantautore ha deciso di rendere nota la notizia a tutti i suoi followers.

Una scelta che è stata salutata positivamente da molti fan: “Sei sempre stato un esempio, sin da piccola….ti adoro come cantante, ma anche come Uomo per tutto ciò che dici e che fai…. W l’amore. W Biagio mio” , “Complimenti caro lo sapevo che tu sei il migliore in tutto. Amore è bellissimo”, una sequenza alla quale purtroppo si sono sommati anche i commenti dei cosidetti haters che imputano al cantautore un’esposizione troppo netta. Dai commenti più deliranti che evocano addirittura un “piano di Satana”, a quelli che minimizzano l’importanza di una relazione non eterosessuale evocando addirittura la “moda”: “per molti queste sono mode che attirano l’attenzione della massa. Molti lo fanno per amore ma c’è pure chi lo fa per apparire e per esibizionismo fine a se stesso”.

Parole davvero intollerabili alla quale il cantante ha deciso di replicare fermamente:”Certe persone rimarranno spente. Purtroppo resteranno tali”. Antonacci si era schierato in passato pubblicamente a favore delle adozioni gay ed è da sempre vicino al mondo dei diritti LGBT. Prese di posizione condivise dalla maggior parte dei suoi fan.