Meloni prende in giro la manifestazione di Milano e Laura Boldrini la blasta

Laura Boldrini ha risposto via Twitter: "Non tutti vivono per odiare"

Si può prendere in giro una manifestazione che ha visto scendere in piazza 250mila persone per ricordare all’Italia di non perdere la propria umanità e di riconsiderare il valore dell’accoglienza secondo lo slogan «Prima le persone»? Evidentemente sì, se guardiamo allo scontro Meloni-Boldrini andato in scena via Twitter. La leader di Fratelli d’Italia ha riproposto il video che la ex presidente della Camera aveva lanciato sui suoi social, contribuendo a rendere la manifestazione di Milano uno degli argomenti trend nella giornata di sabato.

Meloni-Boldrini, scontro sulla manifestazione di Milano

Nel video si vede la deputata eletta con Liberi e Uguali ballare insieme ad altre persone per le strade del capoluogo meneghino. Un momento della manifestazione che la stessa Laura Boldrini aveva definito come uno dei più emblematici della giornata milanese. Giorgia Meloni, tuttavia, prende in giro le persone che stavano in piazza Duomo in quel momento, ricordando come Fratelli d’Italia abbia imposto lo stop al Global Compact nella discussione delle ore precedenti in parlamento.

Balli festanti alla manifestazione della sinistra per chiedere più immigrati. Avranno saputo che invece Fratelli d’Italia ha affossato il Global Compact? 😂 pic.twitter.com/BamA58aoZ4 — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 3 marzo 2019

Il botta e risposta via Twitter Meloni-Boldrini

L’ironia della Meloni non è piaciuta a Laura Boldrini, che ha voluto rispondere a tono sempre attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, rendendo pubblica la discussione tra due donne della politica sempre all’opposto negli schieramenti istituzionali: «Quella che tu chiami impropriamente “manifestazione per chiedere più immigrati” – ha detto Laura Boldrini – è stata una grande giornata di mobilitazione con 250.000 persone in piazza contro il razzismo. Lo so, sono tante e ti hanno messo di cattivo umore. Ma che vuoi farci, non tutti vivono per odiare».

Un colpo di fioretto in piena regola, che fa leva sia sul clima che le destre hanno contribuito ad alimentare in Italia (il sospetto nei confronti degli immigrati, la paura per il diverso, il rifiuto dell’accoglienza), sia sulla scarsa propensione ad accettare le grandi mobilitazioni popolari che una certa parte politica riesce a coinvolgere (cosa che ha sempre dato fastidio tanto alle destre, quanto al Movimento 5 Stelle).

Questa mattina, infine, Giorgia Meloni ha provato a rispondere, ma le sue parole non stanno avendo l’effetto dirompente di quelle della Boldrini, diventate subito un meme.

Io veramente spero ne organizziate una al giorno. Così gli italiani potranno rendersi sempre più conto di chi lotta contro nemici immaginari e chi pensa ai veri problemi dell’Italia. Un bacione 😘 — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 4 marzo 2019

La risposta di Meloni, infatti, fa parte di quel repertorio social che attinge all’approssimazione degli argomenti (i «veri problemi dell’Italia», senza alcun riferimento puntuale a quali siano) e alla finta superiorità data dai saluti affettuosi e dalle emoticons. La chiusura del tweet con i «bacioni» ricorda molto quella dei post sui social network di Matteo Salvini. Sterile e abusata. Ormai non colpisce più nessuno.