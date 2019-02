Lady Gaga ha parlato del flirt con Bradley Cooper

Dalla notte degli Oscar non si parla d’altro: la performance di Lady Gaga e Bradley Cooper è stata la prova che tra i due c’è qualcosa che va oltre l’amicizia? Un gossip che è rimbalzato su tutti i social media, con i fan del film A Star Is Born che speravano che l’amore tra Ally e Jackson diventasse realtà. Nel frattempo Irina Shayk, compagna di Cooper, non si è espressa in merito ma ha smesso di seguire su Instagram la cantante e presunta avversaria in amore. Un gesto che è stato interpretato da molti come un guanto di sfida, dopo l’abbraccio datole nella serata della premiazione.

Lady Gaga e i gossip sul flirt con Bradley Cooper

Jimmy Kimmel è famoso per porre domande scomode ai suoi ospiti, e non aspettato molto per chiedere a Lady Gaga delucidazioni sull’alchimia con Bradley Cooper, emersa sia nel film A Star Is Born e sopratutto durante la performance del brano Shallow durante la serata degli Oscar. «L’esibizione con Bradley Cooper è stata davvero intensa, forse una delle più intense nella storia degli Oscar» dice Kimmel tra gli applausi del pubblico. «Noi l’abbiamo vista e pensato “oh mio dio, cosa sta succedendo tra quei due“» ha continuato il presentatore, chiedendo delucidazioni sul loro rapporto. Lady Gaga ha quindi rivolto gli occhi al cielo sbuffando un «si..».

«Prima di tutto, i social media, francamente, sono la toilette di internet» ha risposto lei, «e ciò che ha fatto alla cultura pop è pessimo». «Le persone hanno visto dell’amore, ed è esattamente ciò che volevamo vedeste» ha aggiunto.

«Shallow è una canzone d’amore, il film è una storia d’amore. Ci abbiamo lavorato così tanto e duramente, e anche l’esibizione è stata la realizzazione di una visione di Bradley» ha spiegato, raccontando che in tutta la sua carriera si è trovata poche volte a pianificare così nel dettaglio il suo lavoro. Lady Gaga ha continuato spiegando che Bradley Cooper aveva a cuore che anche l’esibizione sul palco degli Academy Awards rispecchiasse il significato del film, che ha segnato il suo esordio come regista. La connessione tra i due era «fondamentale» per la riuscita dello show, ed effettivamente ci sono riusciti. «Quando canti canzoni d’amore, vuoi che le persone sentano l’amore». Insomma, si sarebbe tratto di un ottimo lavoro di recitazione, tra i due c’è solo grande stima e una forte amicizia, ma nulla di più.

(Credits immagine di copertina: Instagram ladygaga)