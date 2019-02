L’ex fidanzato di Giulia Sarti avvisa Di Maio: «Pensa a cacciare Casalino»

Casalino sì, Casalino no. La questione dei mancati rimborsi da parte della deputata M5S – autosospesasi martedì pomeriggio dal MoVimento – assume contorni sempre più netti. Alla chat che metterebbe in evidenza il coinvolgimento dei capi della comunicazione a Cinque Stelle, si aggiunge il nuovo appunto fatto da Bogdan Andrea Tibusche (che su Facebook risponde al nome di Andrea De Girolamo), l’ex fidanzato di Giulia Sarti, che conferma le responsabilità – o almeno la conoscenza dei fatti – da parte di Rocco Casalino e Ilaria Loquenzi.

«Ho letto sui giornali che Casalino fa lo gnorri e scarica la Sarti – scrive su Facebook l’ex fidanzato della deputata M5S ed ex presidente della Commissione Giustizia alla Camera -. Sapete qual è il bello? Il messaggio con il quale mi si informava che sarebbero stati lui e Ilaria (Loquenzi, ndr) a spingere la querela, Casalino lo ha avuto (screeshots), da me, il 15 febbraio del 2018. Ho sempre lo stesso vizio: salvo e registro tutto. Non sapeva nulla fino ad oggi? Lo sapeva eccome». Il post è stato cancellato, ma lo screenshot ha già fatto il giro della rete.

L’ex fidanzato di Giulia Sarti tira in ballo il portavoce del premier

Oltre all’invito ai giornalisti a non contattarlo perché non ha alcuna intenzione di rilasciare alcuna intervista in merito, l’ex fidanzato di Giulia Sarti ha rincarato la dose scrivendo un altro post (anche questo cancellato poco meno di un’ora dopo la pubblicazione). Una dichiarazione rivolta al capo politico del Movimento 5 Stelle che dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti di Rocco Casalino.

Di Maio, espelli Casalino e Loquenzi dal M5S

«Caro Luigi Di Maio (taggando il profilo ufficiale del leader M5S, ndr) se proprio muori dalla voglia di espellere qualcuno per ‘salvare la ditta’ espelli ‘Rocco e Ilaria’. Non vorrei un giorno dovessi rimangiarti le tue parole/azioni quando si scoprirà la verità. ‘Uomo avvisato mezzo salvato’». Un avviso, poi rimosso, che ha il sapore di una storia che è destinata a non finire qui.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI + ANSA/ FERMO IMMAGINE DA YOUTUBE)