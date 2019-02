Per Roberto Fico la crescita del Pil non serve a nulla

Non bisogna fare manovre, norme e leggi in base al prodotto interno lordo

Il Pil è l’indice che da sempre mostra le reazioni economiche di uno Stato alle norme, manovre e leggi attuate da un governo e dalla situazione internazionale. Ora, con l’avvento del governo del cambiamento, tutto ciò sembra essere cambiato. Se fino a qualche anno fa il Movimento 5 Stelle era pronto ad attaccare i vari governi sulla crescita economica dell’Italia, ora che sono loro al potere sembra esser tutto cambiato e anche un dato come quello del Prodotto Interno Lordo, che indica la ricchezza di un Paese, diventa un numero da non tenere in considerazione. Quindi, chi se ne importa se il Bel Paese è in recessione, perché dal 1° giugno 2018 si è deciso che tutto ciò non vale più, come sostiene Roberto Fico.

«Credo debba essere un obiettivo di tutti – ha spiegato il presidente della Camera dei deputati intervenendo al convegno intitolato ‘Transizione ecologica e solidale dell’economia’ – quello di proporre una visione ambiziosa e lungimirante che prospetti il superamento della logica della crescita a tutti i costi, del dominio assoluto, nelle scelte politiche e legislative, dei parametri legati unicamente all’andamento del PIL». Dall’abolizione della povertà, dunque, all’abolizione del valore del prodotto interno lordo.

Roberto Fico declassa l’utilità del Pil

La situazione italiana, dopo il taglio netto nelle previsioni di crescita stimato dalla Commissione Europea e dalle agenzie di Rating sia per il 2019 che per il 2020, non sembra interessare al rappresentante alla Camera del Movimento 5 Stelle, perché i piani per il futuro sono altri: «La direzione da seguire non può che essere quella di un modello sociale ed economico che sia basato sui principi della circolarità, della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente – ha proseguito Roberto Fico -. Di questi temi continueremo a parlare la prossima settima alla Camera dove si svolgerà un Convegno volto appunto a verificare in quale misura l’Italia si sta muovendo e dovrà muoversi per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030».

L’Italia è un Paese più povero, ma facciamo finta di nulla

Negare un problema non vuol dire risolverlo e mentre la maggioranza continua a gettare acqua sul fuoco – e fumo negli occhi degli italiani – parlando di nessuna necessità di attuare una Manovra correttiva, la distanza tra l’Italia e gli altri Paesi è sempre più evidente. Il Prodotto interno lordo, ora bistrattato da Roberto Fico, è l’indice più rappresentativo della quantità di ricchezza e investimenti di uno Stato. Far finta che sia un numero buttato a caso non è la soluzione.

