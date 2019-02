Wanda Nara e i cuori nerazzurri, sui social torna a scrivere «Forza Inter»

L’arcobaleno (nerazzurro) dopo la tempesta? Wanda Nara ama comunicare le proprie sensazioni attraverso i social network. La compagna e agente di Mauro Icardi torna a vestire i colori nerazzurri anche su Twitter, ricondividendo i messaggi al miele che i tifosi dell’Inter stanno riservando al loro attaccante argentino, dopo la crisi della settimana ormai alle spalle. Al numero nove è stata tolta, per scelta della società, la fascia di capitano e Icardi non aveva partecipato alla trasferta interista di Vienna, in occasione dell’andata dei sedicesimi di Europa League.

Wanda Nara, messaggi al miele sull’Inter e sui tifosi nerazzurri

Oggi, dopo l’episodio di cronaca delle scorse ore – l’automobile di Wanda Nara è stata colpita da un sasso – la compagna di Icardi sembra essere tornata quella di sempre. Il supporto ai tifosi dell’Inter ha ritrovato vigore dopo il piccolo giallo dei giorni scorsi quando, dai suoi social network, erano scomparse diverse fotografie con la maglia nerazzurra.

Su Twitter, la signora Icardi si è fatta scappare anche un «Forza Inter» e ha invitato i tifosi, che le chiedevano di risolvere la situazione contrattuale dell’attaccante, ad andare allo stadio a supportare la loro squadra.

Vai allo stadio, e oggi forza Inter 💙 https://t.co/5AXJxgmtBv — wan (@wandaicardi27) 17 febbraio 2019

I prossimi passaggi per fare il punto sulla relazione Icardi-Inter

Basteranno retweet e messaggi di supporto ai tifosi che chiedono disperatamente a Icardi di ricucire il rapporto con la squadra? Intanto, è già un passo in avanti. Nelle prossime ore, oltre al match contro la Sampdoria e alle dichiarazioni post-partita di Luciano Spalletti e dei dirigenti nerazzurri, è in programma anche l’uscita pubblica di Wanda Nara. Come ogni lunedì, sarà in onda negli studi Mediaset della trasmissione Tiki Taka condotta da Pierluigi Pardo. In quella sede, come annunciato, farà chiarezza su alcuni aspetti della vicenda legata all’attaccante dell’Inter.