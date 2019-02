Elisa Isoardi, dal Carroccio al carro del vincitore: il post su Sanremo che punzecchia l’ex fidanzato

I social incoronano la conduttrice come idolo della sinistra e non solo

La vendetta è un piatto che va consumato freddo. Sopratutto sui social network. Elisa Isoardi dice la sua sulla vittoria della 69esima edizione del festival di Sanremo di Mahmood, diventato in poche ore simbolo di integrazione e di un’Italia contraria alle politiche di chiusura. Peccato che poco prima Matteo Salvini avesse postato proprio contro questa vittoria.

Elisa Isoardi e Sanremo: la frecciatina all’ex fidanzato

Elisa Isoardi forse si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, scrivendo sui profili social che la vittoria di Mahmood è «la dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza». Si astiene dalle polemiche legate al voto del pubblico, ed elegge il cantante italo-egiziano a simbolo di integrazione in un paese che è sempre più spaccato sul tema dell’immigrazione. Mahmood in conferenza stampa diceva di non «sentirsi chiamato in causa» dalle polemiche, ma in causa viene sicuramente chiamato Matteo Salvini, che poco prima del post della ex fidanzata aveva twittato: «…Mah….la canzone italiana più bella? io avrei scelto Ultimo». Il commento su Instagram della conduttrice de La Prova del Cuoco sembra proprio voler punzecchiare l’ex fidanzato, raccontando una vittoria completamente diversa. Sembrano lontani ormai i sorrisi che i due rivolgevano ai fotografi dal red carpet della scorsa edizione del festival ligure.

Elisa Isoardi idolo dei social: «la sinistra riparta da lei»

Agli utenti dei social network non è sfuggita la querelle tra i due ex fidanzati, seppur nascosta dietro ai commenti sanremesi. Elisa Isoardi in poco tempo è diventata un vero e proprio idolo, attirando commenti che definire memorabili è poco. «Dopo questo commento è chiaro: t’ha lasciata lui ve?» scrive M.Francesca Amodeo, mentre l’account antifascista (un nome una garanzia) twitta on un latino un po’ storpiato «tu quoque, Brute, fili mi» taggando proprio Matteo Salvini. «Game set match» commenta Mariligacr7, mentre Fabiana S. scherza «questo è revenge porn». Tra proposte di matrimonio e inviti a spedire il post come messaggio privato all’ex, Elisa Isoardi in poche ore è diventata l’ex più amata di sempre. E ora, «la sinistra riparta da qui».

La sinistra riparta da Elisa Isoardi 😂😂😂 — NICOLE🐺 (@YellowNeshama) February 10, 2019

(credits immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO ONORATI)