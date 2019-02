È morto Albert Finney: l’attore inglese aveva 82 anni

Si è spento all’eta di 82 anni l’attore inglese Albert Finney, dopo aver contratto una breve malattia. Candidato 5 volte al premio Oscar ed esponente del uno dei massimi ed ultimi esponenti del movimento inglese chiamato «kitchen sink realism» era il volto di Hercule Poirot e aveva partecipato a film di grande successo come Erin Brockovich – Forte come la verità, Assassinio sull’Orient-Express e Due per la strada.

Albert Finney è morto «dopo una breve malattia»

Ad annunciare la sua morte è un breve comunicato della famiglia dove si legge che «è morto pacificamente dopo una breve malattia, con i suoi cari accanto» e invita a rispettare la riservatezza. A lui Julia Roberts aveva dedicato il premio Oscar come migliore attrice: Finney nella pellicola del 2000 aveva interpretato il ruolo di Ed Masry, l’avvocato fintamente burbero che affianca la Brockovich nella lotta contro il colosso industriale Pacific Gas & Electric. Finney era entrato 5 volte nella rosa dei candidati al premio Oscar, ma non era mai riuscito a vincerlo.

Albert Finney, chi era

Albert Finney aveva studiato alla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra, e aveva mosso i suoi primi passi come attore nel mondo del teatro. Il suo primo successo cinematografico arriva nel 1963 con il film Tom Jones diretto da Tony Richardson, con cui aveva già lavorato per Gli sfasati. Durante gli anni Sessanta Finney affiancò Audrey Hepburn nel film Due per la strada e si cimentò nella regia con L’errore di vivere.

Interpretò anche Ebenezer Scrooge nel musical La più bella storia di Dickens ed Hercule Poirot in Assassinio sull’Orient Express e poi negli anni ’80 recito insieme a Diane Keaton in Spara alla Luna. Amatissimo dal grande pubblico per il suo ruolo nel film di Tim Burton Big Fish, aveva preso parte anche alla saga di James Bond nel film Skyfall.

