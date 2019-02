L’audio di Manuel Bortuzzo: «Vi abbraccerei tutti quanti, tornerò più forte di prima»

Manuel Bortuzzo non è solo un atleta, ma anche un ragazzo forte e di spessore. Lo stiamo conoscendo attraverso la tragica vicenda che lo ha visto protagonista, ma dai racconti della fidanzata e dai genitori è sempre emerso il ritratto di un giovane determinato, gentile e pieno di positività. A riconfermarlo è il messaggio vocale che lil nuotatore trevigiano ha mandato al presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli. Un messaggio rivolto a tutti quelli che in questi giorni gli hanno espresso solidarietà.

Manuel Bortuzzo ringrazia per la solidarietà: «Vi abbraccerei tutti quanto, uno ad uno. Tornerò più forte di prima»

Manuel è stato colpito alla schiena da un proiettile la notte tra il 2 e il 3 febbraio: il colpo lo ha ferito gravemente, e rimarrà paralizzato. Il ragazzo trevigiano era un nuotatore, e ora dovrà fare i conti con una nuova sfida. Mentre le autorità indagano sulla vicenda e sulle confessioni degli autori dello sparo Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, Manuel ha deciso di mandare un messaggio di ringraziamento.

«Come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra» si sente dire nel messaggio audio pubblicato da RepubblicaTv. Con voce commossa Manuel ringrazia per la solidarietà e l’affetto dimostrato nei suoi confronti: «Veramente, mi avete fatto emozionare tutti, se potessi vi abbraccerei uno ad uno, tutti quanti». Manuel conclude il breve messaggio con una nota positiva: « Io vado avanti adesso per la mia strada e Vedrete che torno più forte di prima, a presto, grazie ragazzi a tutti quanti, un abbraccio».

