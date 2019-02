«Pet Sematary» il secondo trailer del film dal best-seller di Stephen King, con una differenza

Il secondo trailer mostra uno spoiler: a tornare dal mondo dei morti non è lo stesso personaggio del libro

«Un posto in cui seppellire gli animali e commemorarli, sembra spaventoso ma non lo è» mai parole si rivelarono più sbagliate. Il nuovo trailer di Pet Semetary, l’adattamento cinematografico del best seller di Stephen King, è più terrificante che mai. Arriverà nelle sale italiane il 9 maggio.

LEGGI ANCHE > Stephen King trolla Donald Trump su Twitter

«Pet Semetary» il secondo trailer

Ad ottobre del 2018 era già stato diffuso un primo promo del remake girato da Kevin Kölsch e Dennis Widmye. I due registi hanno assicurato che questa versione sarà ancora più spaventosa realizzata da Mary Lambert nel 1989. E a giudicare dal nuovo trailer, hanno ragione. La storia raccontata è quella del dottor Louis Creed, interpretato da Jason Clarke che insieme alla moglie Rachel (Amy Seimetz) e i due figli Ellie e Gage, lascia la città di Boston per trasferirsi nel Maine. La nuova casa è immersa nel verde e la piccola Ellie, mentre esplora le vicinanze della nuova abitazione, scopre un luogo particolare. Si tratta di un cimitero per gli animali, dove seppelliranno anche il loro gatto George. Ma parlando con il vicino Jud Crandall (John Lithgow), Louis scoprirà che quel luogo misterioso, costruito da antiche tributo, è sede di strani rituali. Dopo un avvenimento tragico, Louis compirà un errore fatale, che condannerà la sua famiglia a vivere momenti di terrore.

Pet Sematary, la differenza rispetto al libro di Stephen King spoilerata nel promo

D’obbligo è lo spoiler alert: il trailer del film infatti mostra una grandissima differenza con il romanzo scritto da Stephen King nel 1983. A ritornare dal mondo dei morti infatti non sarà Gage, il figlio più piccolo, ma la primogenita Ellie, morta in un tragico incidente.

(Credits immagine di copertina: frame dal trailer ufficiale Youtube)