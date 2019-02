«I migranti, pentolone e hakuna matata»: polemiche social per una battuta di Bisio a Sanremo

C’è una battuta che non è stata gradita da molti telespettatori nel monologo di Claudio Bisio ‘in difesa’ di Claudio Baglioni nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo. Si tratta di un passaggio sui migranti, finito nel mirino dei social network perché considerato niente affatto ironico. «Passerotto non andare via – ha detto Bisio sul palco del Teatro Ariston nella prima serata della manifestazione musicale – è una chiarissima esortazione agli immigrati: restate qui. E l’ha detto trent’anni prima che arrivassero. È stato lui a far venire loro l’idea, li ha sobillati. Loro non ci pensavano nemmeno, stavano lì, con il pentolone, a cantare hakuna matata».

Il monologo “anti-razzista” di Bisio a #Sanremo2019: ecco come immagina lui gli africani, “col pentolone a cantare Hakuna Matata”. Per fortuna che era anti-razzista… ‍♀ pic.twitter.com/A5yOn8oZ8B — Luca Morisi (@lumorisi) 5 febbraio 2019

Festival di Sanremo, polemica social per una frase di Bisio sui migranti

La frase di Bisio non è piaciuta, tra gli altri, anche al social media manager di Matteo Salvini, Luca Morisi, che su Twitter ha commentato: «Il monologo ‘anti-razzista’ di Bisio a Sanremo 2019: ecco come immagina lui gli africani, ‘col pentolone a cantare Hakuna Matatai. Per fortuna che era anti-razzista…». Ma in tanti hanno espresso la stessa opinione. «Ecco su hakuna malata e pentolone mi è caduto Bisio», è stato un altro commento su Twitter. E ancora: «La battuta sull’hakuna matata anche no». La battuta «non solo non ha fatto ridere, ma ripropone i più beceri stereotipi sugli africani». «Questa potevi evitartela». «Ma chi te li ha scritti i testi?».

Ma bravo Bisio gli africani col pentolone che cantano hakuna matata, ma chi te li ha scritti i testi? #Sanremo2019 — Catia Corradi (@Cheshire62) 5 febbraio 2019

“Col pentolone a cantare Hakuna Matata” Bisio e il suo umorismo da Bagaglino anni 90. Non ne usciremo mai. #Sanremo2019 — Sarvognuno ☮️ (@Sarvognun0) 5 febbraio 2019

Bisio pessimo sulla questione immigrati, “stavano a cantá hakuna matata”. Sta buttando la questione in caciara in maniera terribile #Sanremo2019 — Simona Franco (@frimonasanco) 5 febbraio 2019

L’endorsment alle idee politiche a Baglioni dicendo “hakuna matata” mentre ti riferisci agli africani

Porco dio Bisio dai #Sanremo2019 — Carli (@carlottide) 5 febbraio 2019

Non tutti hanno espresso un’opinione negativa. «Bisio – è stato uno dei commenti in difesa del comico – ha una storia personale tale che non può essere equivocato e scambiato per un razzista se parla di ‘hakuna matata’ e ‘pentolone’: ha fatto dell’ironia nell’ironia, rilassatevi».

