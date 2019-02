Bisio e il monologo che fa il verso a Salvini

Claudio Bisio ha rotto il tabù e ha portato sul palco di Sanremo 2019 la polemica contro Claudio Baglioni. Il conduttore della 69ma edizione del Festival ha chiesto ai giornalisti di smettere di scrivere di questioni politiche e ha voluto sottolineare l’importanza delle canzoni nella kermesse. Nel suo monologo, Bisio ha dipinto Claudio Baglioni come un «sovversivo».

Il monologo di Claudio Bisio su Baglioni

Il riferimento è alle divisioni con Matteo Salvini dopo le parole del cantautore sui migranti e sull’importanza dell’accoglienza. «Passerotto non andare via è un’esortazione agli immigrati, 30 anni prima che arrivassero – ha detto Bisio -. Ha insinuato in loro l’idea». Poi un passaggio controverso, in cui tratteggia i migranti come persone «che stanno attorno al loro calderone». Infine continua a ricordare altri versi delle canzoni di Baglioni che lo renderebbero una sorta di «anarchico» della musica italiana.

L’accenno, ad esempio, è al verso «accoccolati ad ascoltare il mare» che – sempre nell’interpretazione caricaturale di Claudio Bisio – sarebbe ancora una volta un invito ad aspettare i migranti sulla spiaggia. Così come lo sarebbe la canzone «Tutti qui»: «Canta Tutti qui, loro, e poi cosa dice? ‘Io me ne andrei’». Claudio Bisio spiega alla fine che è inutile continuare con le polemiche sul direttore artistico del Festival di Sanremo e chiede ai giornalisti di occuparsi delle canzoni: «Spero con questa canzone di finirla lì. Invito i giornalisti seri a smetterla qua: parliamo di canzoni e armonia. Lo dico al mondo Rai: questo uomo ha un grande cuore oltre a un grande talento. Se vi fidate di lui e di voi lavoreremo benissimo».

Il riscontro del pubblico sul monologo di Bisio

Il monologo è stato accolto in maniera contrastante sui social network. Ad alcuni è piaciuto, mentre ad altri la retorica utilizzata non ha convinto. C’è, infine, chi lo paragona al monologo di Pierfrancesco Favino dello scorso anno, che aveva fortemente emozionato la platea dell’Ariston e il pubblico a casa. Quest’ultimo è salito sul palco, come ospite, qualche minuto dopo. Anche nella giornata di domani, le parole di Bisio sono destinate a sollevare il dibattito nei salotti sanremesi.

